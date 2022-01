Emprestar dinheiro para outra pessoa pode retornar bons rendimentos

Compartilhe Facebook

7 de janeiro de 2022.

Curitiba, PR 7/1/2022

O empréstimo entre pessoas físicas é uma opção para quem deseja emprestar ou investir.

Diante da vasta gama de investimentos, escolher uma opção que valorize o dinheiro poupado e ainda auxilie outras pessoas é um diferencial no mercado financeiro. Segundo dados divulgados em maio de 2021 pelo Banco Central, o número de empréstimos destinados a pessoas físicas cresceu 10,5% na comparação entre março e abril do mesmo ano. Para esse mesmo período, a taxa de juros para operações contratadas pelo banco aumentou 0,3%.

Nesse contexto, uma pesquisa realizada pelo Boletim do Mapa de Empresas do Ministério da Economia revelou que de 1,4 milhão de novos negócios surgiram de maio a agosto de 2021, muitos deles impulsionados pela aquisição de empréstimo pessoal.

Diante desses números, é notável que, para manutenção desses recentes empreendimentos, optar por empréstimos com juros mais baixos está diretamente ligado ao sucesso do negócio. Desse modo, o empréstimo entre pessoas físicas aparece como um novo meio de trabalhar com as finanças, de modo menos burocrático e com melhores opções de pagamento. Porém, a vantagem desse modelo não se restringe apenas ao tomador de crédito, tendo também o investidor a oportunidade de conquistar bons rendimentos nesse acordo.

O que é o empréstimo entre pessoas físicas?

Também conhecido como P2P (Peer-to-peer Lending), o empréstimo entre pessoas físicas acontece quando uma pessoa empresta dinheiro para outra por meio de um acordo mútuo e recebe juros por esse empréstimo. No Brasil esse modelo foi aprovado em 2018 pelo Banco Central do Brasil e é conhecido como Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), criada para regulamentar os procedimentos e requisitos desse investimento. O uso dessa modalidade acontece por meio de site ou aplicativo que faz a intermediação entre as partes, sem a necessidade de intervenção de uma instituição financeira tradicional.

Quais são suas vantagens?

Um dos principais incentivos para investir nessa modalidade de empréstimo está no retorno financeiro. Quem busca diversificar sua carteira sabe que ter as finanças paradas em poupança é o mesmo que perder dinheiro. Além disso, opções que estejam acima da taxa Selic são mais vantajosas, o que é o caso do modelo em questão, que supera títulos de tesouro direto e CDB e pode chegar em média até 25% ao ano. Além disso, o investidor está amparado por uma fintech autorizada pelo Banco Central, que realizará a intermediação e cobrança do empréstimo acordado. Esse canal também será fundamental para encontrar perfis compatíveis com o que se deseja emprestar.

Que rendimentos podem ser obtidos?

Existe uma relação entre o tipo de empréstimo oferecido e os juros que podem ser obtidos nesta ação. Quanto maior o risco da ação, maior o retorno financeiro. Para isso, é preciso ter cautela e variar a cartela de empréstimos, fazendo acordos com pessoas de perfis diferentes. Essa análise contempla a saúde financeira do pagador e garante maior assertividade nos rendimentos. Antes de tudo, é necessário também estudar a empresa que realizará a intermediação com o credor, como seu tempo no mercado, avaliações e histórico.

Mundo das ações

Para quem deseja ir além e comprar ações de empresas que estejam na modalidade P2P é preciso ter em mente alguns fatores para conquistar bons retornos. O primeiro deles está na diversificação da carteira. É necessário ampliar o portfólio de investimentos, escolhendo fintechs de diferentes portes e segmentos. Outro fator está no histórico e na análise de mercado que envolve a empresa, como notícias sobre aprimoramentos, investimentos futuros ou possíveis associações.

Comunidade Financeira

O Bullla é a primeira fintech de empréstimo entre pessoas físicas do Brasil. Nela, quem possui o perfil compatível e deseja investir na modalidade P2P é chamado de Bom Poupador. Entre as principais vantagens de aplicar no Bullla é ter acesso a clientes pré-avaliados e obter taxas de retorno diferenciadas.

