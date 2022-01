Como o fim da pandemia pode impactar o setor de telecom?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 7 de janeiro de 2022.

São Paulo, SP 7/1/2022 – O distanciamento social afetou psicologicamente os indivíduos, e a necessidade de contato por telefone ou internet, se tornou tão essencial quanto a segurança.

O impacto da pandemia do Covid-19 no setor de telecom e como ele vai reagir com a diminuição dos casos do vírus e mudanças de hábitos futuros.

A pandemia de Covid-19 que assolou o mundo ainda traz consequências que afetam o cotidiano das pessoas e a economia dos países. A expectativa agora é de uma redução gradual dos casos de contágio e internações devido ao aumento da vacinação no país.

Por conta do isolamento social, o setor de telecom precisou se adequar rapidamente às mudanças exigidas, graças ao aumento de tráfego de usuários. O distanciamento social afetou psicologicamente os indivíduos, e a necessidade de contato por telefone ou internet, se tornou tão essencial quanto a segurança de estar em sua residência. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que regula o setor no Brasil, solicitou uma série de ações que visavam contribuir para “manter as pessoas em casa”. Entre essas ações, estava a disponibilização de mais sinal de internet banda larga, além da gratuidade no acesso de alguns portais e aplicativos, principalmente os que divulgavam informações pertinentes à Covid-19.

O impacto nos diferentes setores

De acordo com um estudo da IDC, International Data Corporation, empresa de referência mundial em consultoria e inteligência de mercado, divulgado em seu portal em fevereiro de 2021, a pandemia de Covid-19 interferiu diretamente no investimento em áreas de TI em todo o mundo. Todos os países com negócios mais robustos, precisaram fazer investimentos, de forma rápida e concreta, no setor de Tecnologia da Informação, para não perderem suas taxas de produção.

Isso foi completamente na contramão da expectativa para o setor de telecomunicação. Conforme a previsão da IDC, demonstrada no mesmo documento, na América Latina esperava-se um aumento de 7% nos investimentos em TI de grandes empresas. Após a pandemia, no entanto, nota-se uma queda acentuada de 4% na atuação presencial. Entretanto, os profissionais do segmento de TI, principalmente programadores e web designers, estão conquistando cada vez mais espaço internacional, em regime de prestação de serviços. Isso ocorre por conta da expansão e estabilidade proporcionada pelos investimentos do setor de telecom, que causou a melhoria dos sinais em redes domésticas, visando atender as mais diversas necessidades dos clientes.

Como fica o futuro das telecomunicações?

O número de contágios por Covid-19 diminuiu, possibilitando a volta da rotina presencial e reduzindo a necessidade de internet e telefonia em altos níveis. Mas, não se pode esquecer da mudança no comportamento dos indivíduos, causado pelo distanciamento social. O público ficou mais exigente e ciente da necessidade de qualidade dos serviços pagos, tendo em vista o trabalho home office, que vinha crescendo e se consolidou em todo o mundo, e a educação a distância.

Um levantamento realizado pela BMI e divulgado no portal CNN, em dezembro de 2021, indicou que 80% das empresas consultadas manterão o regime híbrido de trabalho. O estudo também concluiu que o rendimento dos profissionais que trabalham em casa aumentou em cerca de 66%. Assim como foi reduzido o nível de estresse causado pelo ambiente de trabalho e deslocamento. Dessa forma, a demanda do setor de telecom ainda se manterá em alta.

Maior competitividade no setor

As pessoas se adaptaram à rotina de “ficar em casa” e muito desse resultado veio pela oferta massiva de entretenimento digital, que se manterá pelos próximos anos. Por isso, o setor de telecom ainda continuará oferecendo um serviço de qualidade, com a internet banda larga se tornando uma opção cada vez mais procurada.

A conexão massiva também é uma necessidade constante, aumentando a competição entre as operadoras de telefonia. Empresas como a Claro e a America Net, são algumas das opções disponíveis no mercado.

É extremamente importante que as empresas de telecom continue inovando para manter a oferta de internet com qualidade e desenvolvendo novas tecnologias. A proposta de uma nova experiência de contato pautada no digital, como no metaverso, fará com que a busca por melhores conexões seja constante, assim como haja inovações no setor. As empresas do segmento que conseguirem oferecer mais estabilidade e maior quantidade de dados, serão as preferidas pelo público. Ainda na linha do desenvolvimento e competitividade surge o 5G, que veio para acelerar os dados móveis e envio de informações. Essa é uma área que tem muito a crescer e a oferecer aos usuários. O resultado da pandemia do Covid-19 é um setor de telecomunicações mais experiente e pronto para gerenciar crises, assim como ciente da sua importância e papel perante o público exigente e mais informado.

Website: https://melhoresofertas.net