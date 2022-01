Chef Gourmet prepara inauguração de unidade em Curitiba

Compartilhe Facebook

7 de janeiro de 2022.

Curitiba/PR 7/1/2022 – Para Curitiba, iremos trazer a oportunidade da qualificação da mão de obra e a mudança de vida através da paixão pela cozinha

Rede de escola de gastronomia chega à capital paranaense

No dia 22 de janeiro, Curitiba receberá uma franquia da Escola de Gastronomia Chef Gourmet. Reconhecida pelo modelo de ensino prático, a rede de escolas chega à capital paranaense para capacitar profissionais e atender os amantes da gastronomia. A unidade contará com mais de 550 m², oferecendo uma infraestrutura completa para cursos na área de gastronomia e gestão, ministrados por profissionais com ampla experiência de mercado.

À frente do empreendimento estão os sócios Josemar e Thais Lopes, Everton Sabú e Tarcísio Machado. Josemar e Thaís são os CEOs e fundadores da marca Chef Gourmet. Já Everton é CEO e fundador da holding Lumière, responsável por redes de franquias como a Chef Gourmet e Jumper, presentes em mais de 200 cidades brasileiras. Tarcísio, por sua vez, é o 1º franqueado da rede Chef Gourmet, que migrou do ramo imobiliário para o gastronômico. Desta vez, o grupo de empreendedores decidiu apostar na capital Curitiba para receber uma unidade da rede. “Curitiba sempre foi uma capital desejada por ser uma cidade única, com potencial extraordinário para novos projetos e muito organizada, mas o que nos motivou realmente foi o desafio de trazer a Alta Gastronomia para uma das principais capitais deste país”, destacam os sócios.

O empreendimento irá gerar 15 vagas diretas de emprego, com processo seletivo ainda em andamento. Para os sócios, o cenário de adversidade imposto pela pandemia serve para testar as habilidades e capacidade de superar expectativas. “Com a Chef Gourmet, pudemos expor um modelo de negócio que saiu de uma para 60 unidades por todo território nacional, presente em todas as capitais e cidades turísticas, como Gramado e Balneário Camboriú”, destacam. “Para Curitiba, iremos trazer a oportunidade da qualificação da mão de obra e a mudança de vida através da paixão pela cozinha”, complementam os proprietários.

Inicialmente, a escola oferecerá os cursos de Chef de Cuisine, Chef Pâtisserie e Boulangerie, Chef Boucherie, Sommelier, Bartender, Chef de Cuisine Jr., Gestão de Negócios, Inglês Cultural, Cozinha por Hobby e Panificação e Confeitaria por Hobby. As matrículas estarão abertas a partir do dia 25 de janeiro. “Nossa meta para 2022 é atender 400 alunos até o final do ano”, projetam os proprietários.

Com um modelo de franquia lançado recentemente, a rede de Escola de Gastronomia Chef Gourmet está em expansão pelo Brasil. Mais informações pelo site: www.escolachefgourmet.com.br, Instagram www.instagram.com/chefgourmetcuritibabatel, WhatsApp (41) 99505-1013 ou telefone (41) 3521-0506. A Chef Gourmet Curitiba está localizada na Avenida Getúlio Vargas, 2548, no bairro Água Verde.

Website: http://www.escolachefgourmet.com.br