Azul e Latam fazem promoção a partir de R$ 390 nos voos de Montes Claros

* Por: da redação - 7 de janeiro de 2022.

Na primeira promoção do 2022, as companhias aéreas prepararam ofertas imperdíveis para os voos que decolam de Montes Claros entre abril e junho. No post desta sexta-feira (7), a nossa equipe te apresenta uma lista de destinos incríveis, com os melhores preços e as melhores formas de pagamento. Portanto, se liga nas opções, faça sua escolha e boa viagem!

Para você que pretende viajar em abril, a Azul faz promoção de passagens nos voos que partem de Montes Claros com destino a Belo Horizonte (R$ 392) e Uberaba (R$ 493). Os valores correspondem a ida e volta, e já estão com as taxas de embarque inclusas.

Outros Estados

A Latam preparou um festival de preços baixos para quem quer viajar em maio. De Montes Claros para o Rio de Janeiro (Galeão) as passagens são vendidas por R$ 390 (veja os detalhes na imagem abaixo), São Paulo (Guarulhos) por R$ 444, Vitória (ES) por R$ 724, Brasília (DF) por R$ 725, Curitiba (PR) por R$ 731 e Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS) por R$ 732. No mesmo mês, a Azul te leva para Cabo Frio (RJ) por R$488 e São Luís (MA) por R$ 1.089.

Ainda voando com a Azul, as opções de junho são as cidades de Salvador (BA), com os bilhetes de ida e volta sendo vendidos por R$ 735, e Recife (PE), com as passagens a R$ 843. Para o mesmo período, a Latam faz promoção de passagens para Navegantes (SC) por R$ 722.

Todos os valores apresentados correspondem as passagens de ida e volta e já estão com as taxas de embarque incluídas. As companhias aéreas podem alterar os valores a qualquer momento. Sua compra pode ser parcelada no cartão de crédito.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

