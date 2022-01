Itaúsa SA: Alteração e Consolidação de Acordos de Acionistas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 10 de janeiro de 2022.

São Paulo, SP 10/1/2022 –

ITAÚSA S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram concluídas as assinaturas no Acordo de Acionistas da Itaúsa e no Acordo de Acionistas da O.E.S. Participações S.A., Companhia ESA e Itaúsa S.A. e Outras Avenças

ITAÚSA S.A., em atendimento às disposições da Resolução CVM nº 44, de 23.08.2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram concluídas as assinaturas no Acordo de Acionistas da Itaúsa e no Acordo de Acionistas da O.E.S. Participações S.A., Companhia ESA e Itaúsa S.A. e Outras Avenças, celebrados em 03.01.2022 para consolidação de pequenos ajustes e aprimoramentos redacionais.

Os novos instrumentos estão sendo disponibilizados nos sites de Relações com Investidores da Companhia (www.itausa.com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).

São Paulo (SP), 10 de janeiro de 2022.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Diretor de Relações com Investidores

Website: https://www.itausa.com.br/