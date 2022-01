IDEMIA lança uma nova geração de terminais de impressão digital sem contato

Compartilhe Facebook

10 de janeiro de 2022.

São Paulo 10/1/2022

A IDEMIA lança dois novos terminais biométricos sucessores da geração do MorphoWaveTM Compact.

No contexto de uma crise sanitária global, os terminais de autenticação sem contato se tornam cruciais em muitos espaços públicos e privados; permitindo uma autenticação biométrica mais rápida, mais segura e sem barreiras.

A IDEMIA novamente vem oferecer soluções inovadoras e cada vez mais completas e adaptadas aos seus consumidores. Com o MorphoWaveTM, os usuários simplesmente passam uma de suas mãos pelo sensor e têm as impressões digitais de quatro dedos escaneadas em 3D e verificadas em menos de um segundo.

Lançada em 2016, a tecnologia MorphoWaveTM provou ser um grande sucesso com mais de 15.000 pontos de acesso em todo o mundo

Em 2022, duas novas versões serão lançadas mundialmente:

MorphoWaveTM XP X-tended Performance, cujo desempenho é 20% superior ao de sua geração anterior, já reconhecida como uma das melhores do mundo nos últimos rankings NIST. A nova solução comporta o fluxo de até 60 usuários por minuto e realiza até 100.000 registros de usuários. Sua grande tela colorida é ideal para personalização da marca e interação do usuário, bem como em aplicações de ponto eletrônico.

MorphoWaveTM SP Simplified Profile, oferece toda a essência do MorphoWave para tornar as soluções de biometria da IDEMIA acessíveis a um número maior de clientes do mercado: instalações menores e empresas com menos requisitos, sendo capaz de verificar até 40 usuários por minuto e realizar até 10.000 registros de usuários.

Ambas as versões aproveitam os recursos “plug & play” do modelo Compact, incluindo as integrações de software com as 20 principais plataformas de controle de acesso, bem como integrações físicas com os principais fabricantes de portões/catracas para permitir implantações mais simples e econômicas.

“Esses dois novos produtos incorporam os algoritmos biométricos mais avançados que já criamos, continuando a tradição de nossas soluções premiadas no mercado. Somos o único fabricante de terminais de controle de acesso físico a passar por testes tão rigorosos, demonstrando a confiabilidade de nossas soluções. Seguiremos investindo em pesquisas para maior precisão e segurança”, declarou Yves Portalier, VP Executivo de Dispositivos Biométricos da IDEMIA.

MorphoWave SP e XP serão apresentados no estande da IDEMIA (S2-G32) durante a feira Intersec 2022 em Dubai de 16 a 18 de janeiro, e estarão disponíveis comercialmente no decorrer de janeiro por meio da nossa rede habitual de parceiros IDEMIA.

