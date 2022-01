Aquecimento solar para piscinas é uma boa opção para mais um inverno de pandemia

Compartilhe Facebook

Com a pandemia, pessoas começaram a investir mais no próprio ambiente em que vivem. Pensando no lazer da família, investir em coletores solares pode ser uma boa opção

Quem possui uma piscina em casa sabe que durante o inverno o seu uso pode acabar sendo menor devido à baixa temperatura da água. Novos modelos de coletores solares permitem o aquecimento da água de forma mais rápida e barata, aumentando o uso durante os meses mais frios do ano.

Os “coletores helicoidais”, como são conhecidos, são desenvolvidos para aquecer a água da piscina em menor tempo, utilizando menor área de telhado do cliente. A água circula pelas tubulações dos coletores e faz com que a piscina se mantenha aquecida, utilizando o calor do sol. Normalmente, a temperatura da piscina sem aquecedor fica em torno de 20ºC, mas com o uso de coletores solares e em dias de boas condições climáticas, a média pode aumentar para a marca de 28ºC a até 32ºC.

“Em dias frios, é mais difícil chegar na marca dos 32ºC por conta da baixa incidência solar, mas ainda é suficiente para ‘quebrar o gelo’”, diz Carlos Heise, CEO da Girassol Solar, empresa pioneira no conceito dos coletores helicoidais.

O sistema de instalação se ajusta facilmente às estruturas de piscinas já existentes e ao visual de qualquer telhado. Isso permite que o cliente não tenha que comprometer o design do ambiente e ainda tenha a eficiência total do produto. “Além disso, por utilizar energia solar, é uma solução mais amigável ao meio ambiente e mais barata para o consumidor final”, complementa Carlos.

Mais informações pelo site www.girassolsolar.com.br

Website: http://www.girassolsolar.com.br