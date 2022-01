Procedimentos estéticos seguem em alta neste verão

Compartilhe Facebook

* Por: - 12 de janeiro de 2022.

Curitiba 12/1/2022 –

Técnicas avançadas ajudam a eliminar até 1,5 kg em uma sessão

No verão, as preocupações com o corpo aumentam. Para perder os quilinhos extras, melhorar a aparência da silhueta e se sentir mais leve para encarar a estação mais badalada do ano, muitas mulheres recorrem aos tratamentos estéticos.

De acordo com a especialista em emagrecimento Ermelinda Bertoldi Vela, alguns procedimentos estão em alta e ajudam a melhorar a forma do corpo de forma rápida. “Criamos um protocolo, chamado Lipo na Medida, em que é possível perder até 1,5 kg em uma sessão de 1h30, por meio da eliminação de líquidos e toxinas”.

Nesta época do ano é comum encontrar pessoas que querem resultados mais rápidos. O procedimento estético desenvolvido por Ermelinda — que é nutricionista clínica, esteticista e terapeuta integrativa — acelera o metabolismo e realiza uma oxigenação vascular e tecidual, sendo eficaz para reduzir medidas e melhorar a aparência da pele e de gorduras localizadas.

“Buscamos criar um protocolo para atuar diretamente com a parte de retenção de líquidos e toxinas, então usamos um mix de cremes com tecnologia de ponta e diversos tipos de modelagem corporal, esculpindo o corpo com técnicas combinadas de drenagem, modelagem e redução de retenção de líquido”, esclarece a especialista.

Segundo ela, o tratamento é indicado também para combater a celulite, algo que incomoda muito a maioria das mulheres na hora de usar vestidos, biquínis e roupas mais justas e curtas. “A técnica é uma verdadeira aliada para aqueles que buscam melhorar a aparência corporal e a saúde, já que elimina toxinas. E, como uma das principais causas da celulite é a retenção de líquidos, com este procedimento fazemos a liberação destes líquidos, melhorando o aspecto da pele, além de prevenir esse problema”, reitera Ermelinda.

A bancária Ana Bertoldi, 42, testou o método e aprovou. “Está sendo ótimo, não mexe tanto na balança, mas o desenho do corpo é outro. Percebo claramente que estou desinchando, tirando as gordurinhas localizadas e diminuindo a celulite”, afirma. Ana conta que já tentou vários métodos para ter o corpo que almejava e sempre se frustrou. “Todos os atendimentos da Nutri Linda foram sempre direcionados e cumpriram com a promessa de resultado rápido. Estou satisfeita e me sinto leve para o verão”.

A origem do método

Sentindo na pele o que é estar acima do peso, Ermelinda Bertoldi, conta que já sofreu muito devido à ansiedade e diversas dietas malucas sem sucesso. Foi assim que ela criou um projeto de emagrecimento saudável que surgiu para ajudar diversas pessoas a alcançarem um estilo de vida em que se sentissem bem com o próprio corpo.

Dentro do projeto de emagrecimento, Ermelinda, que é nutricionista, esteticista, cosmetóloga e acadêmica de biomedicina, desenvolveu várias técnicas e o Lipo na Medida é uma delas, que promete e entrega um resultado estético mais rápido. A especialista adverte: “esse procedimento é revolucionário e tem resultados rápidos, mas o ideal é buscar uma vida mais saudável a longo prazo, para isso, oferecemos um programa completo de emagrecimento saudável”.

Website: https://www.instagram.com/estetica_nutrilinda/?hl=pt-br