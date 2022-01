Brasil sobe no setor pet e chega a faturar R$ 40,1 billhões

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 12 de janeiro de 2022.

12/1/2022 –

Mesmo com a crise econômica provocada pelo novo coronavírus, o mercado pet e o setor veterinário têm crescido de forma considerável no último ano. Produtos, hospitais e clínicas especializadas se tornam cada vez mais comuns

A cultura do animal doméstico no Brasil apresenta diversas variações de acordo com regiões geográficas, perfis econômicos e sociais. Desde cães e gatos, até outros animais mais exóticos – como iguanas e cobras, cuja criação doméstica é permitida pelos órgãos reguladores, de acordo com a espécie e condição do animal – o mundo pet só cresce no país. De acordo com matéria divulgada pela Folha de S.Paulo em março de 2021, uma pesquisa do Instituto Pet Brasil constatou que o país ocupa o 3º lugar em números de pets, tendo movimentado o montante de R$ 40,1 bilhões nesse mercado no ano anterior.

Segundo um estudo do Euromonitor Internacional, o setor de acessórios e alimentos para pets cresceu 87% nos últimos cinco anos, havendo diversos fatores que colaboraram para esta guinada como maior tempo de permanência em casa, o isolamento social causado pela pandemia e o aumento do processo de humanização de animais. Este processo cria uma demanda cada vez maior tanto de produtos especializados para os donos de animais domésticos, quanto para os profissionais da área – como aparelhos de ultrassom e anestesia veterinária, termômetro, doppler vascular veterinário, entre outros.

O setor de saúde animal

O último estudo realizado pelo IBGE sobre o setor pet constatou que a população de animais domésticos era, em 2018, de 139,3 milhões de animais, sendo cães, aves e gatos a grande maioria desta população, seguidos por peixes, répteis e pequenos mamíferos. E todos precisam de cuidados, gerando também demanda de profissionais na área de saúde animal. Ou seja, conforme o setor cresce, mais clínicas e hospitais veterinários surgem, estes chegam a aproximadamente 27.000 distribuídos por todo o Brasil.

A cidade de São Paulo, por exemplo, já conta, desde 2012, com três Hospitais Veterinários públicos, nas regiões Leste (Tatuapé), Norte (Parada Inglesa) e Sul (Jurubatuba). Os hospitais contam com especialidades de oftalmologia, ultrassonografia, oncologia, neurologia, odontologia, entre outras. Os animais são atendidos em ordem de chegada, conforme distribuição de senhas, e por prioridade de emergência. Há também, na cidade, clínicas particulares, mas que oferecem serviços de saúde animal gratuitos ou a preços mais populares. Recomenda-se que os tutores cheguem o mais cedo possível para que o atendimento seja garantido.

Silvana Balbo, vice-presidente do grupo Henry Schein Brasil que tem entre suas marcas o e-commerce Utilidades Clínicas, empresa com amplo fornecimento de produtos e equipamentos para clínicas veterinárias, profissionais e estudantes, afirma que este mercado tem se mostrado promissor: “As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde e bem-estar dos animais, buscando por atendimento especializado e, inclusive, tratamentos alternativos como acupuntura. O Brasil possui uma das maiores populações de pets do mundo e o maior número de profissionais veterinários. Também reconhecemos o aumento do número de alunos de medicina veterinária e das áreas de atuação desse profissional”.

De acordo com Silvana, a ciência tem avançado consideravelmente em termos de equipamentos veterinários. “Há poucas décadas atrás, os animais domésticos não eram tratados com o cuidado que são tratados hoje. Era comum que doenças não fossem diagnosticadas e os animais sofressem e chegassem a morrer sem nenhum cuidado. Hoje as coisas mudaram.” Ela afirma ainda que é possível, através de profissionais qualificados e equipamentos acessíveis de alta tecnologia, garantir o bem-estar de pets, evitando e diminuindo problemas de saúde causados pelo envelhecimento e tratando de possíveis acidentes.

Para finalizar, a executiva reforça a necessidade dos profissionais de estarem atentos ao mercado, que está em constante crescimento. “Com uma demanda cada vez maior na busca pelos cursos da área, é importante que esses especialistas saibam se reinventar gradativamente e aproveitar oportunidades de negócios. As pessoas estão buscando, em uma escala progressiva, profissionais que se mostrem cada vez mais dispostos e atualizados naquilo que fazem”.

Para saber mais, basta acessar: www.utilidadesclinicas.com.br

Website: http://www.utilidadesclinicas.com.br