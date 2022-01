O crescimento do mercado de marmitas fit em época de pandemia

* Por: - 12 de janeiro de 2022.

Campinas São Paulo 12/1/2022 – Aliando alimentação saudável e praticidade, as marmitas fit conquistam cada vez mais espaço no coração do brasileiro

As marmitas fit ganham cada vez mais espaço quando as pessoas se preocupam a se preocupar com sua saúde e precisam de praticidade durante a pandemia.



A pandemia de covid-19 trouxe novos comportamentos para os consumidores em geral. Das questões levantadas, sem dúvida alguma, uma das maiores preocupações é com a saúde e a modificação dos regimes de trabalho de muitas pessoas para o chamado Home Office.

Com o trabalho acumulando-se dentro do ambiente familiar e residencial, algumas das tarefas do dia a dia acabaram se tornando mais complicadas.

Além disso, com a diminuição da quantidade de exercícios feitos pela grande maioria das pessoas, uma preocupação com a quantidade de calorias ingeridas também se tornou uma realidade.

As marmitas fit atendem todas essas necessidades de forma prática e eficiente, e por isso mesmo estão se tornando um mercado em ascensão nos últimos dois anos.

As marmitas fit, os aplicativos de restaurantes e os microempreendedores individuais.

Esses três fatores podem parecer que não tem nenhuma correlação, mas são as peças que vem fazendo com que marmitas fit se transformem em uma tempestade perfeita de saúde e sabor.

Com a facilidade que os aplicativos de entrega de alimentos, como iFood, vem trazendo, os empreendedores de alimentação já não têm tanta necessidade da abertura de um ponto comercial para empreender.

Ou seja, muitos empreendedores individuais aproveitam que estão isolados dentro de casa e passam a empreender no ramo alimentício dentro de casa, vendendo marmitas fit.

As marmitas fit ainda têm várias possibilidades de negócios diferentes.

Há possibilidade de revenda a la Carte ou em pacotes mensais, onde a pessoa paga adiantado para ter um mês de refeições saudáveis sendo entregues em casa.

É difícil iniciar um negócio de marmitas fit?

Iniciar um negócio de marmitas fit é mais fácil do que parece, mas existem detalhes e desafios que não podem ser ignorados.

O fundamental para o sucesso para o sucesso de um empreendimento como esse é que o cardápio seja efetivamente saudável e fit.

Ao contrário, por exemplo, do processo de marmitas tradicionais, a marmita fit não pode ser excessivamente bem servida, ou ela deixa de ser fit e passa a ser mais uma marmita.

Neste caso, existe a possibilidade de trabalhar cardápios mais específicos para pessoas com necessidades especiais ou ainda fazer marmitas fit mais genéricas, que podem ser vendidas mais livremente.

Seja de uma forma ou de outra, o importante é que as quantidades estejam equilibradas e dentro das tabelas nutricionais.

Existe a possibilidade de se contratar um nutricionista para criar os cardápios ou então, o que costuma ser mais comum, na maioria das vezes, o empreendedor faz um curso especializado, que oferece receitas já criadas por nutricionistas que atendem a necessidade do empreendimento.

Alguns desses cursos inclusive podem ser feitos online, o que novamente vem de encontro com as necessidades que as pessoas passaram a desenvolver por causa da covid-19.

Existem diversas empresas oferecendo esses cursos, e os interessados podem começar a empreender em relativamente pouco tempo depois de aprenderem.

