Escola de Gastronomia Chef Gourmet prepara inauguração na capital paulista

* Por: - 12 de janeiro de 2022.

São Paulo/SP 12/1/2022 – Além de ensinar receitas, a ideia é que os professores ensinem o aluno a ser criativo e ter independência, sem medo de errar

Empreendimento chega ao bairro Vila Mariana no dia 29 de janeiro

O bairro Vila Mariana, em São Paulo, será o local de instalação da próxima franquia da Escola de Gastronomia Chef Gourmet. No dia 29 de janeiro, o empreendimento abre suas portas com o intuito de qualificar profissionais nas áreas de gastronomia, gestão e turismo, através de um método de ensino prático, para formar chefs de cozinha, desenvolvendo profissionais qualificados, além de atender aqueles que têm a gastronomia como hobby. A escola contará com uma estrutura de dois andares distribuídos em 500 m² de área útil, além de um corpo docente formado por profissionais que aliam formação acadêmica, experiências internacionais e conhecimento prático na área de gastronomia.

A gestora do empreendimento é Aline Padilha, economista com MBA em Gestão Empresarial que conta com 15 anos de experiência no ramo administrativo. Aline, que é apaixonada por gastronomia, sempre buscou cursos do ramo como hobby e tem interesse pelo assunto desde criança. “Minha vida corporativa sempre foi bastante estressante, então fazia cursos de gastronomia como forma de relaxar. Minha base de aprendizado foi com minha mãe, uma excelente cozinheira. Desde os 10 anos sempre gostei de assistir a programas culinários para ter ideias de novas preparações”, comenta ela sobre sua ligação com a gastronomia. Ao falar a respeito da escolha da região para a escola, Aline explica que possui familiaridade com o bairro. “Sou moradora, conheço o público, o que é consumido e as necessidades. Além disso, o local foi escolhido por ser próximo a bons colégios, faculdades, hospitais, clínicas médicas e sede regional da OAB, sendo de fácil acesso por transporte público, com ônibus passando em frente e metrô a cinco minutos de caminhada”, complementa Aline.

A Chef Gourmet Vila Mariana irá ofertar inicialmente 10 vagas de empregos diretos, com processo seletivo ainda em andamento. Já a expectativa em relação à procura pela escola é otimista. “As matrículas serão abertas na segunda-feira logo após a inauguração. A meta é atingirmos 100 alunos em até três meses e 300 a partir de seis meses”, avalia Aline.

Profissionais mais qualificadas em um cenário de retomada

Com a retomada do setor, a gestora vê na escola uma oportunidade para aqueles que buscam se inserir no mercado de trabalho. “O setor de gastronomia como um todo já voltou em 100% e os lugares que fecharam estão voltando com novas propostas. Acredito que a Chef Gourmet é ideal neste contexto, pois oferece profissionais qualificados a estes lugares”, destaca Aline. Dentre os cursos ofertados inicialmente pela escola estão: Chef de Cuisine, Cozinha por Hobby, Chef Pâtisserie e Boulangerie, Panificação e Confeitaria por Hobby, Chef Bouchèrie, Chef de Cuisine Jr., Chef Pizzaiolo, Sommelier Profissional e por Hobby e Bartender.

A escola possui diversos diferenciais, entre eles a autonomia que os alunos recebem desde o início do curso. “Os professores não estão apenas para ensinar a receita, a ideia é que ensinem o aluno a ser criativo e ter independência, sem medo de errar”, detalha Aline. Entre os professores da escola está Guto Medeiros, premiado Chef de Cozinha com mais de 30 anos de carreira, membro da Federazione Italiana Cuochi Delegazione Italy, diretor técnico da FIC Brasile e com especialização em frutos do Mar, cozinha Brasileira e Italiana pelo SENAC.

Com um modelo de franquia lançado recentemente, a rede de Escola de Gastronomia Chef Gourmet está em expansão pelo Brasil. Mais informações pelo site: www.escolachefgourmet.com.br, telefone (11) 97098-8211 e Instagram www.instagram.com/chefgourmetvilamariana. A Chef Gourmet Vila Mariana está localizada na Rua Luís Góis, 844, bairro Vila Mariana, em São Paulo/SP.

Website: http://www.escolachefgourmet.com.br