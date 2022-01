Perguntas de segurança que você deve se perguntar antes de começar a apostar

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de janeiro de 2022.

As apostas desportivas são uma das maiores tendências globais neste momento, sendo não só um dos mais falados pela população no geral, mas também uma excelente forma de conseguir um rendimento extra que às vezes é bem necessário.

Porém, esta é uma indústria extremamente competitivas e onde as casas de apostas não se lançaram ao mercado para perder dinheiro, por isso, terá um trabalho árduo para as conseguir bater e ganhar com os seus palpites.

Estando cada vez mais presentes na nossa sociedade, as apostas desportivas tornaram-se essenciais para a economia de alguns países, com algumas das melhores empresas da atualidade a centrarem as suas atenções em nações com potencial crescimento.

Empresas como a 22bet procuram estar inseridas no maior número de mercados possível, abrangendo assim um grande público-alvo e dando a hipótese de estes lançarem as suas apostas através da sua plataforma em qualquer canto do mundo.

Tendo todos estes aspetos em consideração, existem algumas perguntas que você, como apostador iniciante, certamente deverá questionar-se antes de enveredar por este caminho, só para ter a certeza do que terá pela frente na sua caminhada.

Estas são apenas algumas das questões de segurança mais comuns que deverá colocar a si mesmo antes de se registar numa plataforma de apostas online.

O dinheiro que vou apostar é algo que posso dispensar?

A maior tendência que deverá seguir ao entrar nas apostas desportivas é que deverá manter sempre um jogo responsável, algo que nem sempre é levado a sério por alguns jogadores e que pode causar sérios problemas.

Esta deverá ser a pergunta fundamental que deverá colocar a si mesmo, já que não deverá apostar dinheiro que necessita para o seu dia-a-dia, mas sim aquele “extra” que pode dispensar sem que afete a sua rotina diária.

A gestão da sua banca pessoal é essencial para o seu sucesso, não só no que toca as apostas desportivas, mas também na vida em geral, já que esta atividade tem de ser levada meramente como um entretenimento.

Qual casa de apostas se adequa mais ao meu estilo?

Todas as pessoas possuem um perfil de apostas diferente e uma das partes essenciais para o seu sucesso como jogador, é entender como irá agir como apostador tendo em consideração as plataformas existentes no mercado.

Com tantas alternativas disponíveis nesta indústria, encontrar a sua casa de apostas de eleição nem sempre é uma tarefa fácil, já que existem muitas plataformas que variam consoante o gosto da pessoa e com o desporto em que deseja mandar os seus palpites.

Tenha sempre em consideração estes fatores antes de se registar, já que algumas dessas opções poderão também oferecer bónus interessantes e que o cativem a juntar-se a essa plataforma que o pode levar ao sucesso mais rapidamente.

Tenho conhecimento suficiente para apostar?

Uma questão essencial que deverá colocar a si mesmo antes de costumar a apostar com dinheiro real é se tem conhecimento suficiente num determinado desporto para o começar a fazer, senão as suas hipóteses de sucesso serão, naturalmente, muito escassas.

Se for alguém que ainda está a iniciar a sua caminhada nas apostas desportivas, porque não começar com apostas fictícias e manter um registo do que tem vindo a acontecer antes de entrar para o “mundo real”?

Preparação é, sem dúvida alguma, um passo essencial para o seu possível sucesso como apostador, por isso, não descure tudo o que possa fazer para se tornar um melhor jogador e preparar-se para enfrentar um excelente desafio.

Irei conseguir ser um apostador racional e objetivo?

A questão psicológica das apostas desportivas está muitas vezes de mão dada com o sucesso de um apostador, sendo que os melhores da indústria são pessoas metódicas e que calculam todas as possibilidades sem darem aso a grandes emoções.

A tendência da maioria dos apostadores é não são saber lidar com uma sequência de resultados, seja ela positiva ou negativa (mas maioritariamente as negativas), procurando subir os valores e tentar voos mais altos, que normalmente não têm bom resultado.

É extremamente importante que se conheça a si mesmo e saiba que conseguirá parar quando necessitar e manter um jogo responsável, apenas usando dinheiro que “pode dispensar” e que não lhe é considerado essencial para o dia-a-dia.

Não deixe de procurar ser um jogador responsável e mantenha a segurança necessária em todas as alturas, já que existem muitas plataformas de apostas online que atuam de forma ilegal no seu país e que não se irão certificar dos seus deveres consigo como utilizador.