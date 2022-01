O que é infoproduto: quais os tipos e como divulgar?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 13 de janeiro de 2022.

São Paulo 13/1/2022 – O infoproduto é um produto digital distribuído de forma gratuita ou paga na internet.

Há uma infinidade de assuntos a serem explorados, e milhões de pessoas querendo ser empreendedores vendendo infoproduto pela internet

Produzir conteúdo para Internet virou algo normal para qualquer empresa. Com a popularização dos smartphones o número de usuários tem aumentado consideravelmente. Principalmente nas redes sociais como é o caso no Instagram, Facebook, Twitter.

Por outro lado, as pessoas procuram diariamente por informações e conteúdo relevantes para resolver algum problema ou atender necessidade. Para isso a produção de infoproduto é a forma de estruturar o conteúdo em um passo a passo, através de método que irá auxiliar o consumidor a resolver um problema.

Mas ainda assim, existe uma infinidade de assuntos a serem explorados, e um mercado de ensino que pode ensinar milhões de pessoas comuns a se tornarem empreendedores digitais através da venda de infoprodutos pela internet.

Mas afinal, o que é infoproduto?

O infoproduto é um produto digital distribuído de forma gratuita ou paga na internet. Podendo ser em áudio, vídeo ou texto, sua característica é a oferta de informação de forma digital relevante para consumo online ou download.

Ao inscrever em um curso online, ou quando baixa um ebook, ou assinar uma revista eletrônica, estará consumindo um infoprodutos.

Importante ressaltar, que, apesar do nome, a maioria deles são serviços, então são intangíveis (não se pode tocá-los).

Inclusive, estão disponíveis apenas pela internet em sua maioria, e precisam de conexão para serem acessados. Como as videoaulas, por exemplo.

É muito comum nos infoprodutos, usar uma oferta para vender outra. Como um ebook, que pode ser distribuído gratuitamente para como instrumento de marketing e vendas para um curso.

Vantagens de Inforprodutos

Não existe mistério: se fizer do jeito certo, como alguns cursos online recomendam, as chances do produto digital (Infoproduto) ser um sucesso de vendas, será grande. Confira abaixo as maiores vantagens de vendê-lo:

É um negócio escalável – É um produto que após lançar, talvez não precise mais tocar nele, apenas se dedicar as vendas.

Pode ser uma nova fonte de renda – Justamente por ser escalável, o infoproduto pode ser uma fonte extra de dinheiro.

É mais barato – Qualquer produto ou serviço com potencial para gerar a renda obtida por um infoproduto custa muito mais caro para desenvolver. Assim para produzir ele não precisa de uma sede, de funcionários, nem de equipamentos, só um computador com conexão à internet basta.

Logística facilitada – Mesmo pagando comissão (que é muito baixa perto do que se recebe em troca), o infoproduto tradicional fica hospedado em uma plataforma online e é ela quem cuida de tudo, incluindo a “entrega” e a cobrança, entre outras tarefas que exigem tempo, meios e conhecimento, é claro.

Vendas ocorrem 24 horas por dia – Para quem tem um infoproduto, não existe horário comercial. Pois não tem hora para consumir informação na internet. Pode ser sábado, domingo ou feriado, manhã, tarde, noite ou madrugada. O infoproduto está sempre pronto para alguém comprar.

Formatos de Infoprodutos:

Para a compreensão completa sobre o que é produto digital, vamos falar então sobre alguns tipos e exemplos. Eles são bem conhecidos no mercado:

Ebook:

Os ebooks ou livros digitais, são populares pois são os mais simples de serem criados, disponibilizados e consumidos pelos clientes. Eles são facilmente escritos e gravados nos formatos mais utilizados na Internet PDF ou ePUB.

Muitos produtores digitais optam pelo ebook como porta de entrada para vender os cursos online.

Webinar:

O Webinar é uma versão moderna de uma webconferência. É um seminário na internet que pode ser comercializado para fins comerciais e educacionais.

Pode ser comparado com uma palestra em um auditório qualquer, se não fosse pelo fato de não haver limitação de público. Ou seja, um webinar é como uma palestra em auditório infinito.

Cursos Online:

São um dos formatos de infoprodutos mais vendidos. Podem abranger videoaulas (gravadas ou ao vivo), materiais de apoio e fóruns. Permitindo ao aluno aprender o tema por completo.

Podcasts:

Eles se popularizaram muito nos últimos anos. São conteúdos em áudio que podem ter vários formatos, como entrevistas, mesas redondas ou até mesmo uma conversa com um ouvinte.

Videocasts:

Videocasts são como podcasts, mas em vídeo. Geralmente distribuídos em plataformas de streaming.

Como divulgar o infoproduto?

Após possuir um infoproduto e hora de divulgar para poder vender, é o sonho de vários empreendedores digitais.

Para isso, algumas ferramentas são mais indicadas. Como por exemplo, criar uma landing page (página de captura), para gerar leads (potenciais clientes), e que irá servir de isca digital para depois qualificar e manter uma relação com o lead.

Investir em redes sociais é uma boa estratégia, para isso é importante conhecer o o Público Ideal, a Persona.

https://agencialegions.com.br/blog/persona-como-criar/

Um blog também é uma boa estratégia para quem pensa a longo prazo, criar conteúdo auxiliando a pequenas mudanças, que facilitará o relacionamento com o lead, agilizando a compra. As estratégias de Marketing de Conteúdo são muitas utilizadas. https://agencialegions.com.br/blog/como-elaborar-um-planejamento-de-marketing-de-conteudo/

O e-mail marketing é uma poderosa forma de divulgação. Com conteúdo relevante, recursos visuais, e uma lista de e-mails segmentada, a divulgação poderá ter sucesso.

Portanto, agora é só colocar a mão na massa e começar a produzir conteúdo e divulgá-los na internet, colocando em prática o que aprendeu.

Antes de tudo é recomendado montar uma boa estratégia de Marketing Digital https://agencialegions.com.br/blog/campanhas-planejadas/

Website: https://agencialegions.com.br/