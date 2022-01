Empresas buscam cada vez mais por modernização

Compartilhe Facebook

Brasília, DF. 13/1/2022 – Atualmente, a maioria das máquinas que auxiliam o trabalho empresarial é dependente da internet.

Atualmente, as empresas usam os mais variados métodos para otimizar e tornar digitais os seus processos.

No final de 2021, a companhia de telecomunicações Age Telecom lançou o seu novo serviço: a Internet Empresarial. Segundo Evellyn Rangel, gerente de marketing da empresa, a demanda por uma internet mais potente aumentou nos últimos anos e a tendência para os próximos é continuar crescendo.

De acordo com a profissional, o aumento da procura por empresas deve-se ao maior uso de soluções tecnológicas no mercado e também à valorização de uma ferramenta de trabalho verdadeiramente eficiente.

A tendência no momento é que cada vez mais as companhias se adequem às novas tecnologias. O que está em alta agora é a indústria 4.0, que traz como inovação a Automação, a Internet das Coisas, a Inteligência Artificial e muitos outros nomes. A implementação dessas soluções aumenta a necessidade de uma internet mais potente, visto que a maioria dos dispositivos é alimentada pela rede.

Demanda por fibra óptica cresce nos centros empresariais

A fibra óptica é a tecnologia de internet mais utilizada pelos brasileiros, seja por pessoas físicas ou jurídicas. De acordo com um estudo realizado pela TCP Partners (boutique de investimentos, gestão e fusões & aquisições), o acesso a essa tecnologia cresceu 7.010% entre 2011 e 2020, alcançando a marca de 17 milhões de conexões.

Tal estimativa é impactada pelo aumento acelerado de novos provedores de internet, também conhecidos como ISPs. Em 2010, essa tecnologia contemplava cerca de 2,3 mil pessoas; já em 2020, esse número ultrapassou a marca de 15 mil. Como fonte de análise, a TCP utilizou dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Evellyn Rangel, Gerente de Marketing da Age Telecom, afirmou que o aumento da demanda é notório: “O aumento da demanda por uma internet fibra óptica veloz foi o que fez a Age Telecom abrir esse novo serviço [Internet para Empresas]”.

Modernização melhora a produtividade e impulsiona o crescimento de empresas

Atualmente, a maioria das máquinas que auxiliam o trabalho empresarial são dependentes da internet. A descoberta de tal ferramenta foi extremamente importante para avanços no campo corporativo, uma vez que possibilitou um melhor aproveitamento do tempo de trabalho. De acordo com uma pesquisa realizada pela Udemy Business, em 2022, o gerenciamento do tempo e o planejamento estratégico serão de grande valor para o mercado.

As companhias podem impulsionar a sua produtividade quando oferecem uma boa ferramenta de trabalho aos funcionários, como uma internet de alta qualidade. Não obstante, a tendência é que cada vez mais as empresas invistam em novas tecnologias. Um levantamento da International Data Corporation (IDC) previu que, até 2023, o investimento em transformação digital deve crescer 15,5%, o que diria respeito a uma aplicação de, aproximadamente, US$ 6,8 trilhões.

Em termos de velocidade de crescimento, o efeito positivo do investimento em soluções digitais é expressivo. Uma análise do The National Center afirmou que empresas do middle market que investem em novas tecnologias crescem 75% mais rápido do que as que possuem menor investimento.

Estudo aponta que a banda larga pode melhorar PIB

Uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que analisou 24 países da América Latina e caribenhos, constatou que o aumento do investimento em banda larga fez com que o PIB, a produtividade e a distribuição de empregos melhorassem.

De acordo com a amostra, a penetração de 10% em banda larga pode levar ao aumento de 3,2% no PIB per capita, 2,6% na produtividade e 0,5% no nível de emprego.

Alguns especialistas, como a sócia da Oliver Wyman, Ana Carla Abrão, acredita que houve pouco investimento em infraestrutura dessa tecnologia e que é necessário reverter esse quadro para que haja maior conectividade, velocidade e acesso.

Evellyn Rangel relatou que a Age Telecom entende a necessidade de estar em várias regiões na sua área de atuação: “Hoje atendemos empresas localizadas no Gama, Lago Sul, Riacho Fundo I e II, Recanto das Emas, Samambaia e Santa Maria. O plano da Age [Telecom] é estar na maior parte das regiões administrativas possíveis já que possuímos infraestrutura para isso. Nós entendemos que estar em todos os lugares é participar da economia de Brasília, mesmo que de forma indireta”.

Internet se tornou essencial para o bem-estar no trabalho

Há muito tempo se pensa no papel da tecnologia em facilitar o trabalho humano. Grande parte do discurso sobre inteligência artificial (IA) e automação, que veio crescendo nos últimos anos, gira em torno de como essa modernização vem se tornando cada vez mais essencial nas rotinas dos trabalhadores.

Omri Dekalo, CEO da Ubeya, plataforma on-demand de workforce management, rebateu a ideia de que a internet individualiza os funcionários em uma organização: “Um equívoco comum sobre a implementação de novas tecnologias no local de trabalho é que as relações empregador/funcionário se tornam mais fragmentadas e menos personalizadas, potencialmente culminando em trabalhadores insatisfeitos”.

A Age Telecom confirmou que os seus clientes possuíam diversas queixas sobre as internets anteriores que não são dedicadas a comportar um grande número de aparelhos.

“Alguns clientes já relataram estresse na produção, pois a internet lenta não atendia às suas necessidades. Tanto que esse é um dos maiores motivos que fazem as empresas procurarem nossa fibra óptica”, concluiu Rangel.

Por observação, o que se conclui é que a internet para empresas tem a tendência de crescer cada vez mais, juntamente com o investimento em tecnologias. A rede é capaz de melhorar a produtividade, evitar situações de estresse e impulsionar a economia.

