Análise de dados impulsiona aumento nas receitas, diz estudo

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 13 de janeiro de 2022.

13/1/2022 – É importante que as empresas invistam no desenvolvimento de projetos de análise de dados, pois favorecem a aquisição de dados de forma segura e estruturada

Empresas brasileiras que investiram em análise de dados tiveram aumento médio de 21%; especialista explica por que e como desenvolver projetos de análises de dados

Qual a importância da análise de dados para um negócio? Segundo o estudo “Infobrief – Dados como a nova água: a importância de investir em pipelines de dados e análises”, realizado pela consultoria IDC a pedido da Qlik, as empresas brasileiras que investiram em análise de dados para aprimorar a tomada de decisões alcançaram uma alta média de 21% nas receitas.

Ainda de acordo com a pesquisa, que ouviu 1,2 mil líderes de negócios em 11 países, os negócios analisados observaram melhorias de 16% na eficiência operacional, 20% no lucro e de 24% na retenção de funcionários. Além disso, o balanço revela que, no que diz respeito ao desempenho, os líderes informaram que as empresas alcançaram lucro (89%), número de novos produtos e ofertas de serviços (89%) e satisfação/fidelidade do cliente (90%).

Para Marcelo Menezes, confundador da Lean Solutions – empresa que atua com Business Intelligence e Transformação Digital -, os números demonstram o quanto é importante que as empresas invistam no desenvolvimento de projetos de análise de dados, que favorecem a aquisição de dados de forma segura e estruturada, o que repercute positivamente.

“Além disso, os projetos oferecem um tratamento adequado baseado nas metodologias matemáticas e estatísticas; o desenvolvimento de relatório e análises em tempo real sem a necessidade da ação humana em atividades recorrentes e rotineiras; e uma tomada de decisão baseada em dados com análise dos fenômenos em tempo real”, acrescenta.

Menezes destaca que, no modelo tradicional, os resultados avaliados estão com um atraso de semanas ou até mesmo meses, então as decisões discutidas e implementadas muitas vezes não são suficientes para solucionar problemas em momentos de crise ou oscilações da indústria.

Como desenvolver projetos de análises de dados?

O especialista destaca que a maioria das empresas do país ainda está nos estágios iniciais do processo de análise de dados, conforme o relatório Analytics Services da Information Services Group (ISG), empresa global em consultoria e pesquisa em tecnologia. Ele observa que “para dar a largada com o desenvolvimento de projetos assertivos é necessário que haja pessoas qualificadas e conscientes da importância dos dados e de decisões baseadas nestes no desenvolvimento da empresa”.

Além disso, na análise de Menezes, é preciso investir na construção da cultura, indicadores de performance e a análise frequente dos resultados que traçam um panorama real dos acontecimentos, dando segurança e clareza nas decisões tomadas e permitindo a discussão e o desenvolvimento por meios mais adequados”, afirma. “Também é necessário apostar em tecnologia para implementar sistemas e serviços capazes de automatizar e simplificar as tarefas diárias dos colaboradores, permitindo que estes tenham tempo suficiente para discutir os rumos das decisões e planejar as ações de forma adequada”.

O confundador da Lean Solutions explica que, embora se discuta pontos como inteligência artificial e computação quântica, as empresas ainda estão em processos iniciais dentro da cultura de dados. “Alguns setores são amplamente tecnológicos e digitais, enquanto outros ainda são amplamente analógicos”, analisa. “E sabemos que não se trata de um trabalho simples: 97% das empresas ouvidas pelo estudo da IDC relatam que é desafiador para sua organização identificar fontes de dados potencialmente valiosas”, cita.

Apesar disso, prossegue Menezes, o mercado de dados está aquecido, com mais vagas do que profissionais para preenchê-las. “A tendência é de constante evolução desse mercado pelos próximos anos, ainda mais com a ausência de formações clássicas que permitam que profissionais sejam capazes de ocupar estas vagas de trabalho”.

Para mais informações, basta acessar: https://www.leansolutions.com.br/

Website: https://www.leansolutions.com.br/