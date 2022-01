Cresce interesse das empresas por automação de marketing

Compartilhe Facebook

* Por: - 14 de janeiro de 2022.

São Paulo, SP 14/1/2022 – Automatizar seu marketing é algo demorado, mas uma vez que esteja bem implementado, os resultados falam por si

Dados da SendPulse Brasil apontaram que para os próximos anos até 93% das empresas do país poderão utilizar ferramentas para ações de marketing.

Segundo dados da Resultados Digitais, em pesquisa feita em novembro de 2021, 94% das empresas escolheram Marketing Digital como estratégia de crescimento para 2022. Pelo levantamento, 95% das empresas reconhecem que suas estratégias de Marketing Digital têm algo a melhorar e, portanto, devem destinar 85% do orçamento para aquisição de tecnologias como automação de marketing.

Com o avanço da tecnologia, é possível que o uso de ferramentas de automação online seja ainda mais proeminente em 2022. É o que aponta o estudo feito pela SendPulse, onde cerca de 80% das empresas utilizam as ferramentas para essa finalidade e, nos próximos cinco anos essa utilização pode aumentar em 98%.

Dados publicados pela Abradi – Associação Brasileira dos Agentes Digitais mostram que o processo de automação pode levar até um ano para ser implementado e gerar resultados. E que os serviços mais utilizados são os bots de redes sociais como o Facebook, o WhatsApp e o Instagram.

Entre os processos que podem ser automatizados estão o atendimento das lojas digitais nas redes sociais, explica Bianca Costa, gerente de marketing da SendPulse, empresa de automação de marketing. “O marketing automatizado por e-mail pode trazer resultados imediatos para antigos problemas”.

Bianca se baseia em cenários levantados pela pesquisa feita pela própria SendPulse, com seus clientes que adotaram suas ferramentas para esse setor. Esse levantamento indicou que uma das partes mais caras do processo de vendas e marketing, para 85% dos entrevistados, é encontrar novos clientes potenciais e fazer o primeiro contato. “Sem ter os processos automatizados é possível que o colaborador leve muito tempo e gaste mais energia para obter os resultados desejados e, ao mesmo tempo, pode até ser impedido de realizar outras tarefas que estão em sua lista de tarefas pendentes”, complementa.

Ainda segundo a diretora de marketing, os cinco cenários mais citados pela pesquisa da empresa dão mais detalhes sobre os obstáculos encontrados para otimizar o processo de automzatização. São estes:

Carrinhos abandonados – Existem muitos motivos pelos quais as pessoas abandonam os carrinhos , mas o mais comum é que eles ainda não estão prontos para comprar. Só porque alguém não está pronto para comprar hoje, não significa que não estará em breve, e um e-mail automatizado é uma maneira perfeita de mantê-los engajados. Quando alguém abandona o carrinho, você pode agendar um e-mail para enviar a ele, solicitando que ele devolva e conclua a compra. A taxa média de abandono do carrinho é estimada em 77,13%. Portanto, trazer as pessoas de volta à sua página de checkout por meio de e-mails oportunos pode ser inestimável.

Envio de boletins informativos por e-mail automatizados para assinantes – Depois que alguém sai do seu site, você nunca mais poderá vê-lo. Se você tem o endereço de e-mail deles, tem a oportunidade de manter a conexão viva e construir um relacionamento. Apenas ter o e-mail de alguém não garante isso e, em vez disso, você deve ser capaz de oferecer algo valioso. No caso de um boletim informativo, você está oferecendo seu conteúdo incrível para desenvolver o relacionamento e continuar trazendo as pessoas de volta ao seu site.

E-mails promocionais – Não adianta enviá-los com links para o seu produto o tempo todo, porque eles simplesmente vão tratá-lo como spam. O objetivo principal é divulgar nossos negócios e, às vezes, isso significa enviar e-mails promocionais. Para obter o valor máximo disso, você deseja garantir que suas promoções façam parte de uma série de e-mails cuidadosamente planejados e é quase impossível fazer isso sem e-mails automatizados.

E-mails de boas-vindas – Quando alguém se inscreve para sua comunicação por e-mail, é uma boa ideia enviar um e-mail de boas-vindas. Você não pode estar no seu computador o tempo todo, monitorando o momento em que todos se inscrevem para receber e-mails, então isso é algo que é melhor automatizar. A automação permite que se definam expectativas e explique a proposta de valor de receber seus e-mails. Quando alguém tem uma boa ideia do que receberá de seus e-mails, é mais provável que ele os abra e interaja com seu conteúdo.

Respostas automáticas a reclamações de clientes – Quando alguém tem uma reclamação, querem ter certeza de que você está levando a sério. Você não pode monitorar sua caixa de entrada 24 horas por dia, 7 dias por semana, então simplesmente não é possível responder a cada reclamação imediatamente. O que se pode fazer é configurar um e- mail automatizado que explica seu processo de reclamação e garante que você está trabalhando para corrigir o problema. Isso dá às pessoas a confiança de que você está levando suas reclamações a sério e que podem esperar uma resposta no momento oportuno.

Segundo os dados levantados pela RockContent em outubro de 2021, os resultados de campanhas automatizadas de marketing mostram resultados em 82% dos entrevistados.

“Automatizar seu marketing é algo demorado, mas uma vez que esteja bem implementado, os resultados falam por si e se tornam uma grata surpresa para todos”, explica Diego Silva, CEO da SendPulse para a América Latina.

Conforme os dados apresentados, a automação aliada ao marketing pode auxiliar nas tarefas e desempenho da empresa como um todo. A expectativa para os próximos anos é de uma maior adoção desses sistemas e aumento de até 93% de eficácia nos resultados de todos os tipos de sistemas de marketing online.

