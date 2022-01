Alice Braga é destaque em campanha de Imigração para os EUA

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 14 de janeiro de 2022.

São Paulo 14/1/2022 – Nos dois últimos anos obtivemos um grande avanço no mercado com crescimento de 52% e, num momento em que queremos expandir nossos serviços na América Latina.

A atriz que tem reconhecimento internacional e mora nos Estados Unidos, destaca em campanha que é possível oferecer o melhor para você e sua família.

A D4U USA Group, assessoria legal imigratória com três escritórios nos Estados Unidos (Washington, Boca-Raton e Orlando) e três no Brasil (São Paulo, João Pessoa, Goiânia), anuncia a chegada de Alice Braga para estrelar a nova campanha institucional assinada pela produtora Arizona Filmes.

Comanda por Wagner Pontes, a D4U USA se consolidou no mercado de imigração com um time de advogados e profissionais especializados em diversas áreas, auxiliando famílias e profissionais em todo o processo de imigração. Entre seus diferenciais estão o oferecimento do trabalho de headhunter, planejamento fiscal pré e pós-imigração, aplicativo próprio para acompanhamento do pleito, reaplicação gratuita em caso de negativa, além do seguro por malpractice no valor de US$ 2 milhões.

Segundo o CEO Wagner Pontes, a chegada de Alice Braga ratifica a melhor fase da companhia e solidez no mercado. “Nos dois últimos anos obtivemos um grande avanço no mercado com crescimento de 52% e, num momento em que queremos expandir nossos serviços na América Latina, ter a Alice Braga, uma atriz reconhecida mundialmente, é gratificante. Alice é a personificação de sucesso de profissional que tem reconhecimento no Brasil e no mercado americano”, comenta o CEO.

A atriz, que estreia em janeiro o filme “Eduardo e Mônica”, baseado na música de Renato Russo, Legião Urbana, é ainda a protagonista e produtora executiva da série norte-americana “Queen of the South”, sucesso em todo o mundo, e acaba de estrelar, ao lado de Bem Afleck, o longa “Hypnotic”, de Robert Rodriguez. Sua campanha para a D4U USA teve início no final de dezembro, com filmes para as redes sociais e mídias online.

Essa é a segunda grande campanha que a D4U USA Group realiza com celebridades brasileiras que têm sucesso internacional. O ator e produtor Rodrigo Santoro estrelou o filme anterior da marca, “The Best or Nothing”, mostrando a importância de ter um apoio legal no momento de transição de vida e trabalho nos Estados Unidos.

Website: http://www.d4uusagroup.com