Mercado de flores no Brasil tem boas perspectivas para 2022

17 de janeiro de 2022.

São Paulo – SP 17/1/2022 – Com a popularização das floriculturas online, a estimativa dos varejistas de flores online é que esse crescimento de 12%, de fato, seja confirmado em 2022.

Depois das perdas por conta da pandemia de Covid-19, o setor começa a se recuperar e anima produtores

O Ibraflor (Instituto Brasileiro de Floricultura) prevê um cenário positivo para o setor de flores em 2022, com expectativas de aumento das vendas na casa dos 12% em relação ao ano de 2021 por conta da retomada das festas, casamentos e eventos em geral.

Segundo a entidade, o ano de 2021 apresentou um crescimento de cerca de 15% no setor devido à abertura da economia, considerando os mais diversos segmentos, como flores de corte, plantas verdes em vaso e outras variedades, além de itens de paisagismo.

Outra razão apontada pela Ibraflor para a expectativa de crescimento no mercado de flores se deve também a um ganho da floricultura nacional em eficiência por conta, principalmente, das melhorias na logística e na própria comercialização do produto, que diminuiu o tempo entre o produtor e o consumidor.

O CEO da floricultura online Uniflores, Douglas Pedrosa também acredita em um cenário positivo para o mercado das flores, já que mesmo na fase mais restritiva da pandemia as pessoas procuraram combater os efeitos negativos do isolamento social enviando presentes como flores para entrega a domicílio.

Segundo ele, o comércio eletrônico de flores também tem papel fundamental nesse crescimento do setor, já que as compras desses itens online aumentaram, principalmente, pela impossibilidade de as pessoas presentearem presencialmente em datas comemorativas, por conta do distanciamento social.

“Mesmo com o fechamento do comércio, datas importantes como aniversários, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal e aniversários de casamento continuaram acontecendo e as pessoas não deixaram de presentear”, observa o empresário.

Segundo Pedrosa, com a expansão do e-commerce, as pessoas se sentem muito mais seguras para comprar diversos itens na internet. Além disso, para o empresário, a agilidade na entrega também contribui para as vendas de flores online.

Na avaliação de Pedrosa, com a popularização das floriculturas online, a estimativa dos varejistas de flores online é que esse crescimento de 12%, de fato, seja confirmado em 2022.

Website: https://www.uniflores.com.br