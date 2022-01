Compartilhe Facebook

17 de janeiro de 2022.

Rio de Janeiro, RJ 17/1/2022 –

A RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. (“Companhia”) vem comunicar aos seus acionistas, debenturistas e ao mercado em geral que não se encontra atualmente em negociação com terceiros a esse respeito.

RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.

NIRE 33300337491

CNPJ Nº 41.508.382/0001-46

FATO RELEVANTE

RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. (“Companhia”) vem, em atendimento aos termos do artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Resolução CVM n° 44/2021, considerando as notícias recentemente veiculadas na mídia acerca da possível alienação do controle de sua controlada Concessionária Rota das Bandeiras S.A., comunicar aos seus acionistas, debenturistas e ao mercado em geral que está constantemente avaliando oportunidades estratégicas envolvendo sua investida, porém não se encontra atualmente em negociação com terceiros a esse respeito.

A Companhia reitera seu compromisso de transparência com o mercado e seus investidores.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2022.

Alexandre Günther Steinhäuser

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Website: http://rdbholding.com.br/