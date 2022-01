Novos hábitos de consumo podem ser meta para um ano melhor

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 17 de janeiro de 2022.

São Paulo – SP 17/1/2022 –

Acabar com o desperdício, reduzir os plásticos, economizar energia e valorizar os produtos biodegradáveis estão entre novos hábitos de consumo.

O aumento do consumo consciente foi registrado em todo o mundo durante o surgimento da Covid-19. De acordo com o estudo Crescimento do Consumo Sustentável Online, organizado por uma empresa de e-commerce, em um ano 2,5 milhões de consumidores na América Latina adquiriram produtos com viés sustentável, sendo que 1,4 milhões desses compradores eram do Brasil.

O consumo consciente está diretamente ligado à economia, a redução da emissão de gás carbono (CO2) e a diminuição de resíduos lançados sobre o meio ambiente. Pesquisas mostram que as escolhas sustentáveis estão cada vez mais presentes entre as novas gerações de consumidores, que visam um futuro melhor e exigem mais transparência de empresas e marcas a respeito do impacto ambiental de seus serviços.

A preocupação com o cenário ambiental também tem motivado o mercado. O CEO da Canubio, fabricante de canudos de papéis, diz que uma proposta é a oferta de produtos 100% biodegradáveis, que usa da tecnologia para garantir a qualidade dos produtos. “Os canudos de plásticos oferecem um enorme risco aos animais, que muitas vezes, são asfixiados ou ficam doentes por conta da ingestão desses objetos”, explica Gustavo Ferreira.

O descarte do plástico no meio ambiente é atualmente um dos maiores problemas enfrentados pela humanidade. Estima-se que a cada ano, 11 milhões de toneladas do material, que leva em média 450 anos para se decompor, colaboram com a estatística de que 80% dos resíduos presentes nos mares são formados por plásticos. “Além do que é visível, os microplásticos estão presentes no solo, nos alimentos e até mesmo no ar, interferindo diretamente em nossas vidas”, diz Ferreira.

Apostar em embalagens e produtos biodegradáveis pode ser o primeiro passo para o consumo consciente, mas também existem outras práticas que quando aplicadas no dia a dia ajudam na redução do impacto negativo sobre o meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida dos seres vivos.

Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, a escassez da água pode atingir mais de 5 bilhões de pessoas nas próximas décadas. No Brasil, como em outros países nos quais grande parte da energia vem de hidrelétricas, desligar aparelhos da tomada quando não estiverem em uso e diminuir o tempo gasto no chuveiro pode fazer a diferença na preservação da água, de acordo com estudos.

Os seres humanos também geram impacto sobre o meio ambiente na hora de se vestir. Ainda segundo a ONU, a indústria da moda é responsável por 10% das emissões de CO2 em todo mundo, um fato que também tem estimulado a moda sustentável, por meio da produção de peças biodegradáveis e valorização dos brechós nos momentos de compra.

O CEO da Canubio ressalta que, independentemente do setor, existe um consenso de que o comprometimento com o meio ambiente é algo que deve ser encarado por todos. “A necessidade por práticas sustentáveis está cada vez mais presente em nossos dias e servem como boas metas para iniciar o ano com o pé direito e de forma consciente” diz Gustavo Ferreira.

Primeiros passos para uma vida consciente:

Evitar produtos descartáveis;

Reduzir o uso de plásticos;

Adquirir produtos com menos embalagens

Usar mais produtos biodegradáveis;

Separar o lixo de forma adequada;

Reutilizar e reciclar objetos;

Comprar só o essencial;

Consumir mais alimentos naturais;

Reduzir o desperdício de água e de energia;

Incentivar outras pessoas a fazer o mesmo ao longo do ano.

Website: https://www.canubio.com.br