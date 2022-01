Itaú Unibanco lança mais um episódio do Investcast

Compartilhe Facebook

18 de janeiro de 2022.

São Paulo, SP 18/1/2022

Episódio integra a série “Entenda o Resultado” e traz informações sobre a composição das receitas de serviços do banco

O Itaú Unibanco divulga o 25º episódio do Investcast, podcast idealizado e produzido pela área de Relações com Investidores do banco.

Focado em investidores, analistas de mercado e demais interessados no mercado de capitais, o Investcast traz entrevistas e informações relevantes relacionadas ao mundo das companhias de capital aberto.

Esta edição, especificamente, integra uma série chamada “Entenda o Resultado”, que busca esclarecer conceitualmente as principais linhas do balanço financeiro do banco. Michelle Corda, gerente de Relações com Investidores do Itaú Unibanco, foi a entrevistada desse episódio, onde apresentou a composição e os detalhes de um dos itens mais importantes do balanço de um banco: a composição das receitas de serviços.

Para ouvir o mais novo episódio do Investcast, dê o play aqui . Também é possível conferir este e os demais episódios anteriores no canal do Investcast no Spotify: https://open.spotify.com/show/3G2UnatYISRfyZi7AM0UC0

Sobre o Investcast

O Investcast Itaú Unibanco tem como objetivo contribuir com a educação financeira, é produzido em formato de entrevistas e tem duração média de 10 minutos. Todos os episódios estão disponíveis no site de Relações com Investidores e nas plataformas Spotify, Deezer e iTunes. Para encontrar o canal, basta inserir no campo de busca “Investcast Itaú Unibanco”.

Para enviar sugestões de assuntos para as próximas edições de podcast, acesse o site de Relações com Investidores: www.itau.com.br/relacoes-com-investidores > Podcast Investcast

Website: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/