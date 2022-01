Franchising brasileiro e Setor Óptico são destaques de 2021

Compartilhe Facebook

18 de janeiro de 2022.

Barueri, SP. 18/1/2022 – O setor óptico. que foi avaliado em mais R$ 170 bilhões em pesquisa realizada pela Grandview Research, poderá chegar a R$ 278,9 bilhões até 2028.

A expectativa para os próximos anos, de acordo com os dados apresentados, é de que tanto o franchising brasileiro, quanto o setor óptico sigam performando de forma exponencial

De acordo com o Relatório da ABF – Associação Brasileira do Franchising, o setor de franquias no Brasil cresceu 48,4% no segundo trimestre de 2021. Dentre os tipos de negócio que trabalham nesse modelo, o segmento de saúde, beleza e bem-estar apresentou crescimento de 9,1%, no terceiro trimestre, segundo a mesma pesquisa. O crescimento no faturamento acumulado dos últimos 12 meses foi de R$ 178,950 bilhões, 4,4% a mais que no ano anterior.

Além disso, ainda segundo a Associação Brasileira do Franchising, as franquias têm um potencial de crescimento de mais de 8% em 2022. A pesquisa destacou que esse crescimento tem relação com a reabertura do comércio e a adaptação das Redes ao Digital.

Dentro desse segmento, o mercado de franquias ópticas também apresentou crescimento, conforme levantamento da Abióptica, que apontou um aumento da procura dos consumidores por produtos do setor, corroborado pela massiva exposição a aparelhos eletrônicos, no período de 2020 a 2021.

Roberto Pedroso, CEO da franquia Óptica Center e Especialista em Optometria, explicou que esse crescimento se deve ao potencial ainda inexplorado do mercado óptico brasileiro: “Acredito que o fato do mercado óptico ser amplamente explorado no exterior e pouco conhecido no Brasil apesar das grandes marcas que já atuam nele aqui, nos oferece um espaço de crescimento exponencial contínuo, as pesquisas mostram que o mercado é totalmente aberto a empresas que se moldam a tecnologia, inovação e crescimento contínuo”.

Crescimento futuro das franquias ópticas

Dentro do setor de franquias, o mercado de produtos ópticos é destaque; segundo dados divulgados pela Sociedade Brasileira do Varejo e do Consumo (SBVC), apenas 1% dos maiores varejistas do país pertence ao setor.

Também recentemente, a Academia Americana de Oftalmologia divulgou que até 2050, pelo menos 50% das pessoas no mundo precisarão utilizar meios como óculos e lentes para correção visual. Luciano Silva, que é Sócio Diretor da Franquia Óptica Center e comanda o Departamento de Expansão da marca, conta que esse pode ser um dos motivos para investir no setor: “Acredito que o cenário crítico alimentou o crescimento do franchising no Brasil, visto que os empreendedores diante de um cenário instável, preferiram investir seu capital em modelos de negócios já testados e validados; dessa forma o franchising tornou-se a melhor opção, uma vez que não é necessário ter experiência no setor, o investimento é certo e os processos já foram estruturados. Dentro desse cenário e com o empreendedor mais ávido pelo franchising, o segmento óptico destacou-se também por proporcionar, além da alta lucratividade, maior identificação do franqueado, pois óculos estão diretamente ligados à saúde, beleza e bem-estar”.

A expectativa para os próximos anos, de acordo com os dados apresentados, é de que tanto o franchising brasileiro, quanto o setor óptico sigam performando de forma exponencial. O setor óptico, que foi avaliado em mais R$ 170 bilhões em pesquisa realizada pela Grandview Research, poderá chegar a R$ 278,9 bilhões até 2028.

