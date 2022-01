Organização internacional oferece bolsas de estudo para Mestrado em Educação

Compartilhe Facebook

19 de janeiro de 2022.

São Paulo 19/1/2022

As inscrições para a bolsa do IB e da Universidade do Povo devem ser feitas entre os dias 11 de janeiro e 8 de março de 2022

O International Baccalaureate (IB), em parceria com a Universidade do Povo, anuncia o próximo ciclo de inscrições para que educadores completem um mestrado gratuito e online em Educação. Com o lançamento dessas bolsas integrais, o IB busca eliminar as barreiras ao acesso à educação de alta qualidade e atender à necessidade global de professores, o que equivale a mais de 69 milhões de vagas de ensino até 2030, conforme estimado pelo Instituto de Estatística da UNESCO, a fim de alcançar o quarto objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.

O Mestrado em Educação reflete as abordagens do IB para o ensino e aprendizagem, e fornece um conhecimento profundo do currículo, da pedagogia e das avaliações, para fomentar a investigação conduzida pelos alunos, a aprendizagem interdisciplinar e o pensamento crítico. O IB está comprometido em ajudar os educadores a adquirir novos conhecimentos e impulsionar suas carreiras. Essas bolsas buscam remover barreiras ao acesso à educação de alta qualidade para professores e capacitar os alunos em suas comunidades.

“Meu objetivo é usar o conhecimento que adquiri neste mestrado para iniciar um projeto que eu chamei de ‘Programa de Remuneração’. Este projeto teve como inspiração o programa de Criatividade, Atividade e Serviço (CAS) do IB e busca ajudar as crianças a aprender de forma mais eficaz, interagindo com suas comunidades e retribuindo aos seus ambientes”, comentou o professor de História da Ghana International School, Gabriel Boateng.

O IB concedeu 196 bolsas desde o início do programa em 2019, com o objetivo de dar a mais professores acesso a cursos avançados em Educação. No último ciclo de seleção, o IB recebeu 328 inscrições de 27 países ao redor do mundo. Trinta e três voluntários da comunidade do IB revisaram os pedidos oriundos da África, Américas, Ásia, Europa e Oriente Médio.

“A bolsa da Universidade do Povo vai me ajudar a cumprir meu objetivo de longo prazo de continuar aprendendo ao longo da minha vida. Não importa se temos 17 ou 50 anos, devemos sempre nos esforçar para aprender mais sobre o mundo”, citou Olalekan Adeeko, professor da Baptist Boys’s High School, na Nigéria.

O período de inscrições para a bolsa do IB e da Universidade do Povo será entre 11 de janeiro e 8 de março. Em 18 de abril de 2022, os candidatos serão informados sobre o resultado de sua inscrição. Para obter mais informações sobre como concorrer à bolsa, basta acessar o site do IB.