Cerca de 64% das empresas industriais priorizaram a inovação em 2021

19 de janeiro de 2022.

São Paulo, SP 19/1/2022

Pesquisa da Schneider Electric revela que 61% dos parceiros acreditam que a Covid-19 foi um motivador para a transformação digital de seus clientes



À medida que o mundo se digitaliza rapidamente e se torna mais complexo, os desafios da sustentabilidade, das mudanças climáticas e da transição energética são grandes demais para serem enfrentados por qualquer empresa sozinha. As organizações procuram aliar forças para inovar e criar, conforme o mercado se move para sistemas e formas de fazer negócios abertos, interoperáveis, digitais e simplificados.

Pensando nisso, a Schneider Electric, líder global em transformação digital e gerenciamento e automação de energia, desenvolveu recentemente um InfoBrief do IDC sobre “O Futuro dos Ecossistemas Parceiros”. O relatório explora como adotar um ecossistema digital para fornecer sistemas de energia inteligentes a fim de ajudar os parceiros a se preparar para enfrentar quaisquer desafios futuros e como eles podem trabalhar com a Schneider Electric para estar prontos para o futuro.

Segundo a pesquisa, 64% dos parceiros estão inovando com seus clientes (um aumento de 38% em 2018). A maioria (96%) das empresas está atualmente considerando desenvolver, junto de fornecedores, novos produtos e serviços digitais. Também houve uma mudança dramática na participação no mercado, com quase três quartos dos parceiros (71%) vendendo por meio de um mercado em 2020, em comparação com apenas 4% em 2018.

Principais atributos para empresas considerarem a parceria com um novo fornecedor

A sustentabilidade desempenha papel fundamental quando as empresas estão em processo de seleção de parceiros, principalmente agora que quase dois terços (60%) das organizações estão incorporando métricas de sustentabilidade em seus RFPs. Outras considerações importantes incluem: a facilidade de fazer negócios (91%), a disponibilidade de suporte de engenharia (79%) e a melhor tecnologia/produto da categoria (78%).

“Os dados revelam que o aumento da digitalização da nossa economia pode apresentar desafios e oportunidades para organizações globais, com as parcerias se tornando o ponto-chave da inovação para a sustentabilidade e eficiência energética. Estamos vendo que a infraestrutura de energia inteligente, em particular, pode fazer uma diferença significativa nos resultados financeiros das empresas, ao mesmo tempo que melhora as emissões e a resiliência”, diz Rohan Kelkar, vice-presidente-executivo da divisão de produtos de energia da Schneider Electric.

Segundo ele, ao investir em soluções de IoT e infraestrutura digital inteligente, empresas em todo o planeta podem se tornar mais resilientes e prontas para o mundo totalmente elétrico, não importando o que o futuro traga. Eles também podem criar, formar parcerias e inovar, aproveitando os mercados digitais de hoje, como o Exchange.

De acordo com Stuart Wilson, diretor de pesquisa do IDC, são esperados investimentos de US$6,8 trilhões em transformação digital de 2020 a 2023. “Com 65% do PIB previsto para ser digitalizado até 2022, os parceiros podem se mover mais rápido e ficar à frente da curva ao inovar e desenvolver soluções de ponta para o novo futuro digital e elétrico”, afirma Wilson.

Segundo ele, o aproveitamento de conjuntos de habilidades combinadas requer novas mentalidades e abordagem dos parceiros com base na colaboração, cooperação e um desejo genuíno de trabalharem juntos para melhorar as experiências do cliente e os resultados de negócios. “Esses são os atributos nos quais os parceiros preparados para o futuro se concentrarão, combinando isso com um relacionamento com os clientes de longo prazo e cada vez mais focado em serviços”, completa.

A extensão da adoção digital varia de acordo com a indústria

As maiores oportunidades estão na indústria da construção por causa do maior investimento em tornar os edifícios inteligentes. Os edifícios comerciais são responsáveis ​​por uma proporção significativa do uso geral de energia e da produção de emissões, portanto, economias significativas de até 30% podem ser feitas.

É evidente que investir em uma base digital mais inteligente em todas as instalações e infraestrutura de tecnologia traz uma vantagem competitiva com os líderes digitais (os 24% principais com a adoção mais avançada de tecnologias digitais), proporcionando um crescimento de receita substancialmente maior. Por exemplo, uma melhoria de 20% na eficiência do data center pode reduzir as despesas gerais em € 260 mil.

A infraestrutura de energia inteligente pode economizar dinheiro dos clientes, melhorando as emissões e resiliência

A IoT é um mercado que só cresceu desde o início da pandemia. A pesquisa constatou que o setor de energia planeja investir mais nessa tecnologia (90%), muito além dos investimentos planejados pelo setor de manufatura (80%) e varejo e atacado (75%).

Os principais desafios que esses setores enfrentam são semelhantes: custos, complexidade de implantação e segurança. Isso mostra que as empresas estão pensando em soluções de IoT como parte de sua estratégia geral de negócios, a fim de aproveitar os dados e a inteligência coletados pelo monitoramento de rede, gerando resultados de negócios 360 ​​graus.

