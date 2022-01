Viagem: pagar à vista é mais vantajoso que parcelar?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 19 de janeiro de 2022.

São Paulo,SP 19/1/2022 –

Dependendo do caso, pode ser vantajoso para uma viagem de forma parcelada.

Viajar é um dos principais objetivos da maioria dos brasileiros que sonham em aproveitar as férias, feriados prolongados e finais de semana em lugares lindos, confortáveis e aconchegantes – aproveitando esse tempo para descansar do estresse e correria do dia a dia. No entanto, a questão financeira pode ser um fator que impossibilita a viagem e precisa ser programada, analisada e decidida com antecedência.

Entre as opções de pagamento para quem quer fazer um passeio está a compra de pacotes de viagens. Eles são uma alternativa bem interessante para quem deseja agilidade e um passeio organizado, porém, os valores podem ser mais caros e a divisão pode não contemplar muitas parcelas.

Outra possibilidade é o parcelamento da viagem no cartão de crédito. É uma forma mais prática de adquirir um pacote, mas o limite de crédito pode não ser suficiente.

Optar por um consórcio de viagens também é uma escolha para quem busca maneiras de custear os valores. O consórcio é um autofinanciamento em que não há cobrança de juros, as parcelas são fixas e devem ser pagas todos os meses. A desvantagem dessa opção é que o crédito pode ser recebido tanto no primeiro mês do consórcio ou no último mês, não permitindo um planejamento antecipado do passeio.

O pagamento à vista constitui a melhor forma de se adquirir uma viagem, pois permite a negociação de bons descontos e não deixa uma dívida muito alta para ser paga após a viagem. Mas nem sempre é fácil retirar certa quantia da renda mensal para custear os gastos com a viagem.

Um caminho para quem quer economizar e ainda garantir um excelente passeio é fazer um empréstimo e pagar o valor da viagem à vista.

O empréstimo entre pessoas físicas é uma opção vantajosa para quem não possui todo o dinheiro para fazer o pagamento à vista. Além disso, os juros também são bem menores do que os cobrados pelos cartões de crédito. É uma modalidade muito prática, sem burocracia, que garante dinheiro fácil e rápido na sua conta. É possível fazer uma simulação, enviar os documentos e aguardar a aprovação – tudo sem sair de casa.

O objetivo é conectar pessoas que possuem recursos financeiros com pessoas que precisam de dinheiro. Entre as vantagens estão os valores da taxa de juros que é bem baixa comparada às outras modalidades, podendo ser usado de forma eficiente por quem busca um determinado valor para bancar a viagem dos sonhos.

Criada em 2018, a fintech Bullla facilita o empréstimo entre pessoas físicas, conectando quem possui dinheiro com quem procura por um empréstimo.

Mais informações em https://www.bullla.com.br/

Website: https://www.bullla.com.br/