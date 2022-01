Setor de palestras deve acompanhar retomada corporativa, diz palestrante

Compartilhe Facebook

19 de janeiro de 2022.

19/1/2022 – As perspectivas para o setor de palestras são animadoras, considerando a retomada corporativa, com segmentos como o de viagens apresentando bons índices

Mercado de viagens empresariais tem retomada em setembro com alta de 96%; para coach, retorno das atividades presenciais sinalizam volta das palestras corporativas

Em todo o mundo, as medidas de quarentena e isolamento social para conter a pandemia de Covid-19 alteraram as relações de trabalho, as viagens corporativas e os eventos empresariais. Com o avanço da vacinação em diversos países, aos poucos, diversas destas atividades estão retomando. No que diz respeito à volta das atividades presenciais, neste sentido, uma pesquisa da startup de recrutamento Revelo, realizada com base em mais de 24 mil companhias, revela que 61,8% das empresas de tecnologia planejam tal retorno.

De forma similar, o turismo empresarial apresenta recuperação: em setembro, o mercado faturou R$ 453,4 milhões – um acréscimo de 96% em comparação a igual período de 2020, segundo dados da Abracorp (Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas).

Daniela Menezes, advogada com formação em coach pessoal e educacional, leader coach, analista comportamental e palestrante motivacional que atua com palestras e treinamentos corporativos para as empresas, vê com otimismo a retomada das palestras corporativas presenciais neste contexto de retomada.

“É difícil fazer previsões rígidas para a retomada das palestras presenciais em empresas diante de tantas incertezas no que se refere à crise sanitária. Entretanto, o mercado de eventos se manteve aquecido e se adaptou para sanar as necessidades das empresas através dos eventos on-line e híbridos. Antes da pandemia, o segmento movimentava cerca de R$ 100 milhões por ano”, afirma, citando indicativos da ABTD (Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento).

Ainda assim, prossegue, as perspectivas para o setor de palestras são animadoras, considerando a retomada corporativa, com segmentos como o de viagens apresentando bons índices.

Para a advogada, vale destacar que, em um momento de retomada das atividades presenciais, é necessário observar as recomendações das autoridades de saúde. “Até porque essa retomada só se tornou possível pela vacinação em massa. Mas isso não basta. Ainda é importante manter os protocolos sanitários e os cuidados durante o evento, como controle do número de pessoal e a exigência do uso correto de máscara de proteção facial, além de dar a devida atenção aos decretos municipais”, diz.

Palestras motivacionais como agente de transformação social

Para a coach e palestrante, a pandemia, com todas as suas implicações na saúde física e emocional dos trabalhadores, abre espaço para diversos pontos que podem ser explorados nas palestras. “Com a crise sanitária, o medo sobre a situação econômica se alastrou entre as pessoas, deixando-as inseguras, desmotivadas e pessimistas”.

Assim, em sua análise, as palestras motivacionais vêm para dar fôlego às empresas e seus colaboradores em um momento de incertezas, reforçando valores, e não apenas levando inspiração. “Isto é algo fundamental em um cenário em que surgiram 53 milhões de novos casos de depressão e 76 milhões de ansiedade no mundo, apenas em 2020”, complementa, em referência à pesquisa publicada no periódico científico The Lancet em outubro.

Neste sentido, na visão de Menezes, mais do que incentivo, as palestras motivacionais devem ser um agente de transformação social. “São ações que assumem o desafio de falar da dor de sua plateia, trabalhando com temas delicados, como medo, insegurança, depressão e até luto, motivando-a a lidar com os desafios da vida”.

