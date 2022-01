Rotina de skincare protege a pele contra os sinais do envelhecimento precoce

Compartilhe Facebook

19 de janeiro de 2022.

São Paulo – SP 19/1/2022

Com um tratamento adequado é possível proteger a pele do envelhecimento precoce e o surgimento de marcas no rosto, mantendo a pele sempre bonita e saudável.



Manter os cuidados diários com a pele através de uma rotina de skincare é uma questão de estética e também de saúde. Afinal, a pele está sempre em contato com raios solares, substâncias tóxicas e poluição. O tratamento adequado protege a pele do envelhecimento precoce e o surgimento de marcas no rosto.

E a mulher brasileira está cada vez mais adepta a manter uma rotina de skincare. De acordo com uma pesquisa realizada pela ‘Euromonitor International’ em 2019, o Brasil é o 4º maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo.

Na pandemia, com mais gente em casa, as vendas de produtos para cuidados com a pele aumentaram no Brasil. O primeiro trimestre de 2021 teve um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). E em 2020 o aumento foi de 21,9% comparado a 2019.

Atualmente, na correria do dia a dia, é normal as mulheres modernas não terem tempo ou até mesmo ficarem com dúvida em como realizar uma rotina completa de skincare, mas é possível seguir alguns passos e dicas para manter a pele sempre bonita e saudável.

Não há uma idade ideal para iniciar a rotina de skincare, mas quanto antes começar melhor vai ser a prevenção contra os sinais de envelhecimento precoce. As mudanças na pele normalmente começam a ser percebidas após os 25 anos, pois é nessa idade que a pele começa a perder elasticidade e pequenas linhas de expressão surgem ao redor dos olhos.

Indicado para todos os tipos de pele, Cicatricure Gold Lift Sérum Facial complementa a rotina de skincare das mulheres mais experientes, reduzindo rugas gravitacionais em 2 semanas (*Estudo de eficácia cosmética, com uso regular do produto). Com Peptídeos com Ouro, Cálcio e Silício, ele aumenta a elasticidade da pele, define o contorno facial e firma a pele do rosto.

Além de prevenir o ressecamento e a oleosidade da pele, a rotina de skincare vai ajudar a evitar o surgimento de marcas no rosto, rugas, flacidez e linhas de expressão. Alguns hábitos simples já ajudam a deixar a pele mais saudável, e todo mundo pode fazer em casa seguindo esses 4 passos: limpar, hidratar, tratar e proteger. Cicatricure Gold Lift Sérum Facial deve ser aplicado duas vezes ao dia, de manhã e à noite, sobre a pele limpa e seca no rosto, colo e pescoço.

Skincare matutino

Passo 1: a rotina de skincare deve começar com a limpeza da pele com água micelar;

Passo 2: hidratação da pele;

Passo 3: é hora do tratamento, ou seja, a utilização do Cicatricure Gold Lift Sérum Facial.

Passo 4: finalizar com um protetor solar, fundamental para proteger a pele no dia a dia.

Skincare noturno

Passo 1: limpeza de pele.

Passo 2: aplicar Cicatricure Gold Lift Sérum Facial para auxiliar na elasticidade da pele, contorno facial e firmeza do rosto

Passo 3: depois, pode-se usar o Cicatricure Gold Lift Creme Noturno, que vai agir durante a noite, criando uma camada que controla a perda de água.

Passo 4: para reduzir rugas ao redor dos olhos e da boca, uma opção é usar Cicatricure Gold Lift Contorno Duo.

Os cuidados com a pele devem ser diários, e não apenas por uma questão estética, mas também de saúde. Com uma rotina de skincare correta, é possível proteger a pele dos sinais de envelhecimento precoce e contra o surgimento de doenças e manchas.

Website: https://www.cicatricure.com.br/produtos/antissinais/cicatricure-gold-lift-serum-facial/