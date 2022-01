Corporate Venture tem unido empresas e startups no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: - 20 de janeiro de 2022.

São Paulo – SP 20/1/2022 – 75% das empresas que compõem a Fortune 100, as empresas mais valiosas do mundo, possuem algum tipo de interação oficial com as startups

Estratégia que aproxima empresas e startups teve volume de aportes de fundos de mais de US$ 622 milhões no Brasil.

Sem dúvidas a tecnologia está cada vez mais influenciando a rotina das empresas, sejam elas pequenas ou grandes. Nesse cenário, uma tendência tem chamado a atenção dos gestores de inovação, tecnologia, comerciais ou mesmo CEOs: o Corporate Venture, estratégia que envolve relacionamento entre grandes empresas e startups.

Com o mercado cada vez mais aquecido e acelerado, essa estratégia tem impulsionado as startups e empresas a atuarem em conjunto, independentemente se vai ser uma parceria, aquisição, investimento ou desenvolvimento de negócios, precisa ser em conjunto.

Prova disso é que, segundo o estudo Corporate Venture Capital Report 2021, o volume de aportes de fundos de Corporate Venture chegou a US$ 622 milhões no Brasil. Esse dado corresponde somente aos meses de janeiro a setembro de 2021 e é o triplo do valor investido em 2020.

Para João Gabriel Chebante, especialista em Corporate Venture do Grupo FCamara, consultoria de soluções tecnológicas e transformação digital, uma opção para quem quer dar seus primeiros passos para compreender e desenvolver uma estratégia inicial de atuação com startups é entender mais sobre Corporate Venture por meio de livros.

Na obra “Estilo Startup”, de Eric Ries, por exemplo, o autor cunhou o termo “lean startup” e a metodologia que permeia a atuação de startups: faça por menos, teste sempre, falhe rápido. O seu segundo livro mostra a sua saga ao aplicar os conceitos de gestão de negócios de forte crescimento e agilidade para grandes corporações. “Ao ler este livro você compreenderá o desafio de mudança cultura e de comportamento para tal atuação, bem como boas dicas para os primeiros passos”, conta Chebante.

Já em “Do sonho à realização em 4 passos”, de Steve Blank”, o leitor se debruça sobre a metodologia da Startup Enxuta, voltada para novos empreendimentos. Steve, inclusive, foi o professor de Eric em Stanford e após anos de análise e investimento em startups desenvolveu um método de desenvolvimento e validação de novos negócios – o Customer Development. “Termos como Mininum Viable Product (MVP) e Product¨Market Fit nascem do bê-a-bá desta densa obra, mas incrível e fundamental para compreender a forma que startups testam, validam e escalam novos projetos”, comentou o executivo.

Uma vez entendido a influência das startups para grandes organizações e como elas operam para ganhar escala, é hora de entender a forma de pensar e trajetória dos principais empreendedores do segmento no país. É com este propósito que a terceira edição da série “Fora da Curva”, criada pela Casa do Saber, se debruçou, entrevistando alguns dos unicórnios e startups de maior renome no país.

E por falar em startups, hoje, o Brasil tem mais de 17 mil empresas do tipo, de acordo com a Sling Hub. O estudo apontou, ainda, que o país domina o ecossistema latino-americano de startups e representa 77% do mercado. “Certa vez um VC de sucesso me disse que sua grande preocupação, ao assinar um acordo que coloca milhões para investimento de uma startup, é que o crescimento – principalmente no que tange a pessoas – possa levar a uma quebra da cultura ali presente e torne a empresa inoperante, ou fora de foco”, compartilhou Chebante.

Para Chebante, tudo numa startup (e isso inclui as grandes rodadas de investimento) gira em torno de uma palavra: crescimento. É o fator de conseguir crescer mais rápido e com menor contingente de pessoas (ou recursos) que uma empresa tradicional que chama a atenção de investidores e empresas para se aproximarem e gerar sinergias. “Entre tantas obras que dissecam as melhores práticas, o livro Blitzscalling – de Reid Hoffman, o fundador do Linkedin e investidor em série – consolida algumas das melhores práticas para repensar a forma de gerar crescimento ao seu negócio, bem como avaliar startups neste sentido”, disse.

Por outro lado, analisar financeiramente uma startup tem boas diferenças em relação a uma empresa tradicional. Ainda que os princípios contábeis sejam os menos, mas o valor da empresa envolve uma outra abordagem, que considera crescimento x lucro, queima de caixa, rodadas de investimento e participações dos sócios.

