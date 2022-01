Mercado de seguros aquece com a chegada de novos executivos

Compartilhe Facebook

20 de janeiro de 2022.

São Paulo, SP 20/1/2022

Em período de expansão com a entrada de novos executivos, Dr. Hugo Marques assume como novo head do Grupo Ecar.

É comum que no inicio do ano as expectativas com relação ao mercado de trabalho estejam altas. Desde o início da pandemia, foram muitas incertezas e agora, cerca de dois anos depois, o mundo está se adaptando a algumas mudanças e vivendo uma retomada do crescimento.

Na onda de expansão e investimentos em novos executivos, por exemplo, o grupo Ecar, fornecedor de serviços estratégicos no mercado de gestão de ativos (com soluções para frotas, pessoas e patrimônios) segue em sua estratégia de crescimento de negócio e desta vez anuncia a contratação do Dr. Hugo Marques como Head Jurídico.

Dr. Hugo é pós-graduado em Direito Processual e em Direito da Economia e da Empresa pela FGV – Fundação Getúlio Vargas. Já trabalhou junto à grandes empresas como Banco Fiat S/A, Banco Itaú S/A, Banco Industrial e Comercial S/A, Banco Safra S/A, Banco J. Safra, entre outras.

Com 43 anos de experiência no Mercado Financeiro e Empresarial, Dr. Hugo já atuou como Gerente e Superintendente Jurídico, além de já ter empreendido em seu próprio escritório de advocacia. No Grupo Ecar ele assumirá a área jurídica.

“Minhas expectativas junto ao Grupo Ecar são as melhores possíveis, haja vista se tratar de um grupo sólido e com objetivos bem definidos. O corpo diretivo está alinhado e sabe o que quer, ou seja, uma crescente contínua”, conta Dr. Hugo Marques.

Fundado em 2009 e com clientes de variados segmentos e tamanhos, o Grupo Ecar encontra-se em período de expansão, inclusive com a chegada de novos executivos que contribuem com conhecimento e experiência para a reestruturação e inovação contínua da Ecar.

Além disso, o grupo é reconhecido em seu mercado de atuação pela forte característica de valorizar pessoas, o que tem contribuído para se destacar como marca empregadora. Atualmente o Grupo é composto pelas empresas:

Ecar Despachante, que oferece soluções de gestão documental de veículos;

Ecar Seguros, responsável pela comercialização de seguros para pessoas físicas e empresas;

Ecar Fleet, que realiza a gestão de frotas com inteligência, tecnologia e redução de custos, e;

Ecar Pay, empresa especializada em gestão de benefícios e BPO de Folha de Pagamento.







As projeções para o mercado de trabalho neste ano são mais positivas e atraentes. Com o avanço das vacinas e a normalização das atividades na economia, é comum que as empresas tenham fôlego para retomar suas estratégias ou avancem para expansão, o que inclui, fusões, aquisições, contratação de funcionários e executivos e até mesmo novas parcerias em seus setores.

Website: https://www.grupoecar.com.br/