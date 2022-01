Existe investimento europeu para empresas brasileiras?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 20 de janeiro de 2022.

São Paulo, SP 20/1/2022 – Empresas que internacionalizam tendem a aumentar presença e visibilidade no mercado, além de garantir uma comercialização diversificada e internacional.

Afinal, é possível garantir apoio europeu às empresas brasileiras como investimentos para ideias inovadoras e até mesmo startups?

Será que é possível internacionalizar uma empresa? E ter apoio de Fundos Europeus que investem em mais de 700 bilhões de euros para e em organizações inovadoras?

Empresas que se internacionalizam tendem a aumentar sua presença e visibilidade no mercado, além de garantir uma comercialização diversificada internacional, otimização fiscal, crédito europeu e muito mais.

Para um debate ainda mais completo e com discussões sobre esse tipo de investimento, o evento online “Investimentos Europeus para empresas brasileiras” acontecerá com a realização do B&G advogados associados, F.Dreams Innovation e com alguns apoios, como Bossanova Investimentos, Câmara de Comércio Luso-Brasileira e Capital Empreendedor.

No dia 18 de fevereiro, a partir das 10h e via plataforma Sympla, os participantes terão a oportunidade de entender ainda mais sobre este cenário internacional que vem se desenvolvendo no setor da economia, além de conhecer os principais pontos sobre os procedimentos necessários para que seja possível resultados positivos.

Nesta segunda edição, para exposição de ideias, o marco contará com a presença de Thiago Barelli Bet, mediador do evento, sócio e fundador do F.Dreams e B&G associados, além de mentor da Batalha das Startups produzida pela Record News; Ana Hernandes, Co-Founder da Kaleidoscópio (Business Inovation), Co-Founder e Diretora Criativa; e Rafael Ribeiro, Head de Novos Negócios da Bossanova Investimentos.

Por fim, o evento também contará com a participação da Eurodeputada Maria da Graça Carvalho, que trará uma perspectiva do Parlamento Europeu acerca da inovação e dos incentivos europeus, cabendo relembrar que a UE disponibilizou cerca de 2.500 trilhões de euros para o desenvolvimento e recuperação dos Estado-Membros, tendo como foco principal a tecnologia e inovação sustentável.

O evento é 100% gratuito e em português.

https://bit.ly/3AlgyJx

Website: http://www.fdreams.eu