Blog Odds – Promoções, Bônus, Tutoriais, Notícias e Palpites sobre Apostas e Cassino Online

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de janeiro de 2022.

O Blog Odds vem mudar a vida dos apostadores online e jogadores de cassino, graças às suas ferramentas de auxílio. Ele vai ajudar desde o jogador mais verde , com os seus tutoriais para principiantes, até ao mais expert, com palpites e ofertas especiais.

Rio de Janeiro, 9 de Dezembro de 2021 – Criado pela empresa MADS, uma network internacional de websites e blogs sobre gambling, o Blog Odds procura ser o “melhor amigo” de todos os apostadores e jogadores de cassino, e é por isso adotou a imagem de um cão, o melhor amigo do homem.

Esse cão, chamado de Odds, vai ajudar você, não só a escolher a melhor casa ou casino para si, através das análises completas de todas as marcas presentes no mercado brasileiro, assim como a responder a todo o tipo de perguntas que possam surgir sobre o tema. Por exemplo, se a casa x é legal ou ilegal, o que são e como fazer apostas combinadas, quais os termos e condições de determinada promoção, etc. Você vai encontrar todas as respostas que precisa no Blog Odds.

Além disso, a empresa responsável pelo projeto já veio dizer que essa versão disponibilizada do Blog Odds no Brasil é apenas um “rascunho” inicial, com um número limitado de ferramentas, destinada para testar o público brasileiro a fim de descobrir quais são realmente as prioridades desses apostadores. Estão já prometidos os lançamentos de várias outros recursos num futuro bem próximo, por isso, visite o blog e subscreva a newsletter do mesmo, para que receba todas as informações e novidades no seu email.