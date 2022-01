Dicas de marketing para você aplicar hoje mesmo na sua empresa

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de janeiro de 2022.

Há muitas dicas de marketing que sua empresa precisa aplicar agora mesmo e você deve conhecê-las para colocar em prática o mais rápido possível.

Comércios e empresas de serviços precisam estar atualizados nos serviços de marketing digital para saber as melhores estratégias para ampliar suas vendas e expandir suas empresas.

Se você quer vender mais, é importante começar sabendo dessas dicas para ter sucesso em suas ações.

Planejamento de marketing digital

Antes de começar a investir em serviços de marketing digital é preciso desenhar um plano com todas as ações que serão tomadas e todas as ferramentas que serão utilizadas.

O marketing digital envolve uma série de ações, mas nem todas elas devem ser aplicadas no seu negócio.

O ideal é ter uma equipe de especialistas que irão analisar o comportamento do seu público alvo e só então indicar quais os serviços de marketing devem ser utilizados.

Se sua empresa é do segmento B2B, ter uma conta ativa no LinkedIn faz muito mais sentido que postar dancinhas no TikTok, por exemplo.

Caso seu público alvo sejam homens, investir em tráfego pago é muito melhor que criar um perfil de decoração e moda no Pinterest, uma rede utilizada majoritariamente por mulheres.

Dicas infalíveis de marketing para 2022

A seguir, vamos te ensinar cinco dicas infalíveis para você aplicar agora mesmo na sua empresa para aprimorar sua estratégia de marketing digital.

Saiba onde seu público está

Como citamos nos exemplos anteriores, saber onde o seu público está vai te ajudar a determinar quais são as plataformas que devem ser investidas.

Nem toda empresa precisa estar no Instagram, nem toda empresa precisa ter uma loja dentro da Amazon.

A escolha das plataformas precisa acontecer após um estudo de público alvo e criação de persona.

Tenha um funil de vendas

O funil de vendas deve estar aliado a todas as ações de marketing que sua empresa terá.

Para quem não conhece, o funil serve para estreitar a comunicação e tornar leitores em compradores.

Uma agência de marketing pode te ajudar nessa etapa que é determinante para aumentar o número de vendas online.

Tenha um site

As redes sociais são casas alugadas! O site é sua casa própria e todas as suas fichas devem ser investidas em um site otimizado com bom conteúdo.

Se preocupe com todos os aspectos do site, desde a URL, até se está pronto para ser acessado por dispositivos móveis e com botões de compartilhamento para as redes sociais.

Esse site vai gerar visitas orgânicas, desde que tenha uma estratégia de SEO onpage e offpage.

Para te ajudar nessa etapa, um blog corporativo é essencial para atrair clientes em todas as etapas do funil de vendas.

Use as redes sociais

Escolha as melhores redes sociais pensando no seu público alvo. Esteja na maioria das plataformas sempre oferecendo um conteúdo rico, atrativo, informativo e cativante.

A ideia é fazer as pessoas compartilharem sua marca e criarem conexões com ela até que se sintam confortáveis de comprar de você.

Analise os resultados

Periodicamente você deve analisar os resultados e então redesenhar suas estratégias. Nessa etapa é hora de manter o que deu certo, aprimorar e então trocar o que não gerou resultado por ações novas.