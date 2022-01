Confira as tendências e motivos de possíveis nomes para bebê 2022

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de janeiro de 2022.

Quando uma mãe descobre que o seu mundo vai ficar cor azul ou rosa, é um momento de muita felicidade e alegria.

A partir daí busca-se um nome bem especial para receber o príncipe ou princesa que esta por vir.

Pensando nisso, decidimos escrever o presente artigo com algumas sugestões de nomes e o significados dos nomes que temos certeza que se farão muito presentes no próximo ano. Confira!

Nomes de meninos em destaque 2021

Kalu

O pequeno Kalu, filho do ator Rafael Zulu e da bela personal Aline Becker mal nasceu e em breve irá ganhar muitos xarás.

Nomes curtinhos e autênticos estão ganhando espaço e esse em particular tem um lindo significado: “essencial”.

Ravi

Outra opção de nome curtinho de menino é Ravi. Foi a escolha para os filhos do DJ Alok e do cantor Bruno, do KLB.

Esse nome tem origem hinu e possui forte simbologia de luz, pois simboliza a ideia de sol e o poder de refletir conhecimento e poder. Um nome forte né?!

Martin

Esse nome vem do latim Martinus e é derivado do deus romano da guerra, Marte, que equivale-se ao deus grego Ares. Daí o significado pode ser “guerreiro”, ou “dedicado ao deus Marte”.

A escrita pode variar com a letra “m” no final. Famosos como o casal Tainá Müller e Henrique Sauer já escolheram esse nome para o filho deles, mas com a tradicional grafia: Martin.

Gael

Seguindo a ideia de nomes curtos, Gael tem boa sonoridade e é uma forte tendência de prediletos para 2022.

A origem desse nome pode ser do hebraico Gah-El ou, de uma tribo irlandesa “os Gael” ou ainda do bretão Gwrnäel e o significado é belo e generoso ou “o protegido”.

Valentim

Valentim é o nome do São Valentim, no qual em seu dia comemora-se o dia dos namorados em vários países. A versão feminina “Valentina” também é muito popular no Brasil.

Em 2022, prevê-se a chegada de muitos Valetim´s e esperamos que eles venham conforme o significado do nome: valente, forte e cheio de saúde.

Nomes de meninas em destaque 2021

Diana

A querida e inesquecível membro da família real entre os anos 80 e 90, princesa Diana, voltou a ter popularidade em seu nome pelos filmes e séries que retratam a sua vida.

Diana sempre será um nome de princesa que guardamos com muito carinho pela sua bondade, compaixão e empatia. 2022 esse nome vem com muita força e teremos um reinado de princesas.

Emily

O nome Diana é muito popular em todo o mundo, principalmente por causa da princesa Diana, membro da família real entre os anos 80 e 90.

Com a popularidade de filmes e séries de TV que retratam sua vida, Diana voltou a ser uma tendência nos últimos anos entre os nomes de bebês.

Cora

Cora nos faz lembrar do pseudônimo de uma das maiores poetisas que o Brasil já teve, a Cora Coralina.

As famosas como Carolina Kasting e Julia Faria também escolheram esse nome para as suas filhotas.

O nome vem do grego Kora, derivado de kóre, que significa “moça, donzela, virgem”. Equivale a Corina. Um curto nome e com uma pronúncia equilibradamente forte e delicada.

Eva

Há alguns anos o famoso casal Luciano Hulk e Angélica deram esse nome para a caçula. De lá para cá, vem ganhando força, devido a simplicidade e delicadeza do nome.

Tem origem hebraica, Hawwá, Havah, derivado da raiz hawá, que quer dizer “ela viveu” e, portanto, é atribuído o significado de “a que vive”, “a vivente”.

Greta

Depois do aparecimento da jovem ambientalista Greta Thunberg e da diretora Greta Gerwig, esse nome tem aparecido cada vez mais.

Você imaginava que o nome Greta é na verdade uma abreviatura do nome popular Margarida? Originou-se na Suécia e se tornou uma moda para meninas em todo o mundo. O significado deste nome é “pérola”, mais um motivo para os pais escolherem esse nome fofo para sua filha.

Nomes Neutros

Tem quem goste de nomes neutros, seja por gosto ou questões de gêneros que hoje muito se discute em opções não binárias.

Para aqueles que buscam lindos nomes que atendem meninos e meninas, também temos opções interessantes: