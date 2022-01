Saiba quais são as vantagens de automatizar a sua casa

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de janeiro de 2022.

Praticidade e economia são alguns dos vários benefícios desse sistema

As novas tecnologias vêm trazendo uma diversidade imensurável no que diz respeito tanto a produtos e serviços quanto a tipos de melhorias para o nosso cotidiano. Muitas delas aconteceram graças à expansão da internet, bem como do seu maior uso pelos aparelhos eletrônicos.

É impossível negar que tais inovações trazem mais qualidade de vida e praticidade no dia a dia. Nesse sentido, uma tendência que vem se estabelecendo nos últimos tempos e tem tudo para ser inserida na vida de muitos é a automação de casas e apartamentos.

Para isso, vamos entender melhor como funcionam as chamadas casas inteligentes e como tornar a sua casa automatizada.

Casa inteligente: o que é

O termo smart home ou casa inteligente diz respeito à união de todos os equipamentos da casa — da iluminação até eletrodomésticos, como TV e aspirador de pó — em um mesmo sistema que é gerido pelo dono da casa e demais moradores.

Por meio do seu smartphone, tablet ou notebook você pode controlar o resfriamento ou aquecimento de determinado cômodo, acender ou apagar luzes e ligar ou desligar aparelhos, mesmo não estando dentro de casa.

É exatamente como mostram os filmes de ficção científica dos anos 1980 e 1990, nos quais tudo dentro do lar poderia ser resolvido com apenas um clique ou, no nosso caso, com um toque. Simples assim.

No entanto, vale dizer que esse tipo de sistema de automação já não é mais algo restrito àqueles que possuem grandes fortunas, muito pelo contrário. As novas tecnologias têm se tornado cada vez mais acessíveis, bem como a própria conexão à internet, indispensável para que tudo isso funcione perfeitamente.

A televisão é um dos maiores exemplos dessas novas tecnologias. As chamadas Smart TVs oferecem a opção de acessar programas de streaming, como Netflix e Globoplay, bem como o próprio YouTube, por meio da internet. Numa casa inteligente, os comandos podem ser feitos através do seu celular ou da sua voz.

O ato de acender ou apagar as luzes também é algo que faz parte desse sistema em casa, funcionando de acordo com a presença de pessoas nos cômodos. É possível, ainda, variar o tipo de luminosidade, deixando o ambiente mais intimista e aconchegante ou mais propício para o estudo, por exemplo.

O mais bacana é que esse sistema inteligente abrange diversos tipos de comandos. Você pode abrir ou fechar as cortinas, reduzir ou aumentar a temperatura do ar condicionado, ligar o forno para fazer uma nova receita e deixar que ele mesmo desligue assim que o alimento estiver devidamente assado.

Mais segurança para seu lar

O maior controle no que abrange a segurança do lar, com certeza, é um dos pontos mais fortes para quem ainda está em dúvida quanto à eficiência do sistema de uma casa inteligente.

A biometria pode ser uma das formas de acessar o recinto, de modo que apenas pessoas autorizadas entrem. Câmeras podem te mostrar pelo celular tudo o que está acontecendo em cada cômodo em tempo real. Ao passo que uma movimentação suspeita pode acionar alarmes de segurança e até a polícia.

Comodidade a seu dispôr

Em uma rotina super corrida, é preciso que o ambiente à nossa volta seja mais prático e confortável para as nossas necessidades e desejos. Tal vantagem também é percebida em uma smart home.

Já pensou chegar em casa com o ambiente climatizado? Ou ainda, sua TV ligar exatamente na hora do seu programa preferido? Quando não tiver ninguém no cômodo, o ar pode ser desligado por um comando de voz, por exemplo. Toda essa comodidade é possível em uma casa inteligente.

Economia de energia

Engana-se quem acredita que uma casa inteligente traga mais gastos por conta do seu sistema. Na verdade, é exatamente o oposto, já que você consegue controlar melhor o acendimento de luzes e o funcionamento de aparelhos, mesmo à distância.