Porto Alegre recebe primeira imersão em lançamentos digitais

* Por: - 25 de janeiro de 2022.

Porto Alegre, RS 25/1/2022 – A maior imersão de lançamentos digitais e funis perpétuos do Brasil inaugura um 2022 que promete a retomada dos eventos presenciais de Marketing Digital

Launcher X acontece nos dias 29 e 30 de janeiro, com vagas presenciais limitadas e transmissão on-line ao vivo. O evento tem foco em estratégias para lançamentos digitais e funis perpétuos, com palestras dos maiores especialistas do mercado

Com as mudanças impostas pela pandemia, o mercado digital foi um dos que mais cresceram nos últimos dois anos. A necessidade de se reinventar e pensar em soluções para produtos e serviços se destacarem em meio à concorrência também alavancaram o cenário, que oferece inúmeras soluções para seus usuários. E, nesse panorama, a internet vem se consolidando como um recurso indispensável, tanto para os negócios que originalmente eram físicos, quanto para os que nasceram no meio digital.

Considerando essas questões e com o objetivo de apresentar tendências e orientar empreendedores digitais, Porto Alegre recebe, nos próximos dias 29 e 30 de janeiro, a primeira edição do Launcher X, um evento totalmente focado em lançamentos digitais. Disponível nas versões on-line e presencial, com vagas limitadas no Walk Offices, a programação ocorre nos dois dias, das 8h às 18h, com benefícios exclusivos para os participantes.

“O Launcher X foi pensado para quem deseja alavancar vendas por meio de estratégias bem definidas, com orientações para a construção de um branding sólido, funis perpétuos e presença eficiente nas plataformas”, explica Tiago Flores Dias, CEO da Agência Kaizen e idealizador do evento. Ele será um dos palestrantes, junto a outros nomes, como Gustavo Esteves (@estevesgea), Luciano Larrossa (@lucianolarrossa) e Ricardo Maxxima (@ricardomaxxima).

Estratégias e processos discutidos com especialistas

Os palestrantes abordarão temas como Google Ads, Copywriter, Web Analytics e Canva para Lançamentos, totalmente focados nos processos mais eficientes para os negócios digitais. E, ao final de cada dia de evento, serão analisados debriefings de lançamentos ao vivo no palco, com orientações e dicas do time de especialistas. “O público terá a oportunidade de aprender com profissionais que tiveram seus resultados reais de múltiplos dígitos”, reforça Tiago.

Com ingressos à venda, o Launcher X é patrocinado pela Agência Kaizen e ActiveCampaign e seu conteúdo será gravado e disponibilizado aos inscritos. Após confirmar a vaga, o participante garante brindes exclusivos, crachá personalizado e, conforme a modalidade escolhida, terá acesso ao chat para participação on-line ou coffee break na versão presencial.

Alguns dos especialistas confirmados são:

Gustavo Esteves, CEO do Métricas Boss;

Lucas Bernardes, fundador da Copfy;

Luciano Larrossa, autor do livro Facebook para Negócios;

Pablo Soares, gerente de contas estratégicas na ActiveCampaign;

Paulo Macedo, autor do livro de ouro do Copywriting;

Rennan Rocha, produtor e coprodutor 7 Dígitos de Lançamentos;

Ricardo Maxxima, criador do Canva para Lançamentos;

Rodrigo Zago, Faixa Preta com mais de 8 milhões faturados em 3 anos, criador do Método Treinador de Elite;

Nalu Dorscheid, especialista em monetização de produtos digitais de 8 dígitos há mais de 10 anos;

Tiago Flores Dias, especialista em tráfego e maior afiliado Monday e ActiveCampaign do Brasil;

Vinicius Kolling, especialista em desenvolvimento de sites e Design Web;

Entre outros.

O Launcher X acontece nos dias 29 e 30 de janeiro, das 8h às 18h, no auditório do Walk Offices (Av. Praia de Belas, 1212, Porto Alegre – RS). Com transmissão on-line e ao vivo, o evento também conta com vagas presenciais limitadas. Todas as informações, programação completa e ingressos podem ser conferidos no site do evento. www.launcherx.com.br.

Website: https://www.launcherx.com.br