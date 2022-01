Abertas as inscrições para a 2ª edição do Acelera Pedra Branca

26 de janeiro de 2022.

Santa Catarina (SC) 26/1/2022 – Ideias inovadoras só têm sentido quando fazem a diferença na vida das pessoas, explica Diego Chierighini, diretor executivo do Inaitec.

Interessados em realizar projetos dentro do ecossistema de Inovação do Inaitec de forma gratuita poderão se inscrever através do site até o dia 21 de fevereiro/2022.



O Inaitec é um instituto que tem como propósito ajuda a criar e acelerar negócios que desenvolvam produtos e serviços para as cidades do futuro.

O instituto foi fundado em 2010 junto com a Prefeitura Municipal de Palhoça, a Cidade Pedra Branca, a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e a Associação Comercial e Industrial de Palhoça (ACIP) dando início a um novo ciclo de inovação em SC.

“Acreditamos que ideias inovadoras só têm sentido quando fazem a diferença na vida das pessoas”, explica Diego Chierighini, diretor executivo do Inaitec. Tendo como base esse propósito, o Inaitec promove o programa “Acelera Pedra Branca Startups” que tem como objetivo conectar e acelerar startups através de um programa de imersão. “Uma oportunidade indispensável principalmente para aqueles que têm uma solução inovadora com foco no futuro sustentável das cidades”, revela Diego.

O Inaitec, por meio do projeto “Acelera Pedra Branca Startups” em sua 1ª edição selecionou 05 empresas para participarem da iniciativa. São elas: Sim Salão, Zedia, Hoxo, Heibot e Voxel Realm Interactive. Todas as empresas estão recebendo mentoria, apoio para validação e espaço gratuito por 03 meses.

“O Acelera Pedra Branca tem ajudado a Zedia na validação de grande parte da nossa estratégia. Começamos cheios de dúvidas e, mesmo ainda em andamento, já temos muito mais clareza sobre a direção que tomamos. Sinto que estamos mais preparados para encarar os próximos trimestres”, ressalta Bruno Pacheco, CEO e fundador da Zedia startup acelerada.

No mês de janeiro iniciam-se as inscrições para a segunda edição do programa. O processo de imersão oferece espaço, benefícios de acesso a plataformas, softwares, CRM e workshops que envolvem temas como: business model canvas, proposta de valor, validação, prototipagem, financeiro, marketing, rh, entre outros. Todos os workshops são ministrados por mentores de grande nome como Fábio F. Nunes, único BMGen Certified Trainer em língua portuguesa.

Além disso, durante todo processo as startups terão diversas mentorias específicas para cada segmento de negócio, que garantem o apoio e orientações necessárias para cada área de atuação. Ao final dos 03 meses de imersão as startups com maior potencial poderão ser investidas, dando sequência ao apoio do Inaitec.

As etapas buscam ajudar a preparar e fortalecer as startups para alavancagem e crescimento sustentável:

· Rede de mentores e parceiros – grandes especialistas para guiar, inspirar e encorajar as startups, aprimorando a performance e o potencial das empresas;

· Compartilhamento e conexão – através do networking do Inaitec as startups têm acesso a pessoas e empresas do ecossistema;

· Acesso a capital – auxílio através de parcerias e ao acesso a financiamento (venture capital, fundos semente e investidores anjo);

· Infraestrutura do Inaitec – infraestrutura completa para apoio e instalação das startups selecionadas, com espaço físico, internet, mobiliário e salas privativas para treinamento e reuniões presenciais/virtuais;

· Laboratório a céu aberto – suporte às atividades de teste de soluções inovadoras na cidade universitária Pedra Branca;

· Ferramentas e serviços – uma série de benefícios e descontos em plataformas de gestão, planejamento, vendas, entre outros;

Cronograma para participar:

1. Inscrição através do link: https://inaitec.com.br/acelera-startups

2. De hoje até 21/02 Análise e pré-seleção dos projetos.

3. Análise e pré-seleção de 21/02 até 28/02

4. Anúncio das startups pré-selecionadas: 01/03

5. Análise dos documentos e assinatura de contrato: 01/03 a 04/03

6. Anúncio das startups selecionadas: 07/03

7. Início do Programa Acelera Pedra Branca Startups: 09/03

Website: http://www.inaitec.com.br