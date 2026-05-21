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Comida di Buteco anuncia campeões da edição 2026 em Montes Claros
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Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Cerimônia de premiação acontece na próxima segunda-feira (25), às 19h, e revelará os três melhores bares da cidade.

Notícias Montes Claros — O Concurso Comida di Buteco realiza na próxima segunda-feira, 25 de maio, às 19h, a cerimônia de premiação da edição 2026 em Montes Claros. O evento, exclusivo para convidados, vai revelar os campeões locais — 1º, 2º e 3º lugares — celebrando mais um capítulo da história da competição na cidade.

Presente há 26 anos no Brasil e há 19 anos em Montes Claros, o Comida di Buteco consolidou-se como um dos maiores movimentos de valorização da culinária de raiz e da cultura dos botecos autênticos.

Segundo a coordenadora local, Janaína Ferreira, a expectativa é grande: “Encerramos mais uma edição com muito sucesso, participação popular e grande movimentação nos bares da cidade. O bar vencedor representará Montes Claros na etapa nacional, em julho, em São Paulo, concorrendo com campeões de todo o Brasil.”

Mais do que um concurso gastronômico, o CdB movimenta setores como turismo, comércio e serviços, gerando emprego e renda, além de fortalecer a identidade cultural dos botecos brasileiros.

Em abril deste ano, o prefeito Guilherme Guimarães sancionou a Lei nº 5.975, que incluiu o concurso no Calendário Oficial de Eventos de Montes Claros, garantindo sua realização anual nos meses de abril e maio.

Circuito local

Ao longo das 19 edições na cidade, 12 estabelecimentos já conquistaram o título de campeão. Entre eles: Bendita Espeteria (tricampeã: 2025, 2024 e 2022), Jiló Butiquim (2023), Thom Bar (tricampeão: 2021, 2014 e 2012), Carrancas Mercado (2019), Estação 23 (2018), Kina do Caipirão (2017), Universo do Beiju (2016), Bar dos Amigos (2015), Cantina do Léo (tricampeã: 2005, 2006 e 2010), Bar Barracão (2011), Bar da Tia Dalva (2013) e Bar do Divino (2007).

A cerimônia de segunda-feira promete celebrar a gastronomia raiz e destacar os bares que melhor representaram a tradição e a criatividade da culinária popular em Montes Claros. Redação

Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do Comida di Buteco

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