Aplicativos dinamizam setor de cupons de desconto no Brasil

* Por: - 26 de janeiro de 2022.

26/1/2022 – Estes aplicativos funcionam como clube e oferecem aos seus associados descontos agressivos em restaurantes, hotéis, traslados, passeios

Iniciativas com aplicativos prometem movimentar setor de turismo no país na retomada pós-pandemia

Descontos nas compras de produtos ou em restaurantes são sempre bem-vindos para consumidores – sobretudo aqueles que também estão exercendo o papel de turistas nestas experiências de consumo. E se para quem compra trata-se de uma estratégia de economia e de melhor aproveitamento do dinheiro, seja no dia a dia ou em viagens, para quem está do outro lado do balcão, a oferta de descontos também pode se mostrar algo proveitoso para que uma relação de fidelidade seja estabelecida com o cliente.

O oferecimento de cupons de descontos é algo antigo, tendo um dos registros mais antigos e célebres ocorrido em 1887, nos Estados Unidos, quando o magnata Asa Candler, que havia comprado a fórmula da Coca-Cola, em uma estratégia de marketing para o lançamento do produto, promoveu a distribuição vouchers impressos em revistas, que podiam ser trocados por refrigerantes grátis em stands de venda.

O negócio de cupons de desconto, como grande parte do comércio, tem passado nos últimos anos por uma intensa transformação digital, alterando o antigo formato de revistas com cupons a serem recortados para sites e aplicativos de celular, movimentando, anualmente, grandes cifras: de acordo com uma estimativa de um dos grandes players do mercado, o Cuponomia, o mercado de desconto gerou R$ 6 bilhões em vendas ao e-commerce em 2020.

Para Neemias Benício, CEO da empresa CupomDDesconto, uma das principais tendências da atualidade, no âmbito da oferta de descontos vinculados ao mercado de turismo “são aplicativos que funcionam como clube e oferecem aos seus associados descontos agressivos em restaurantes, hotéis, traslados, passeios”, como é o caso do app Prime Gourmet, parceiro da empresa que comanda.

O mercado de turismo ainda reorganiza suas previsões de retomada por conta da expansão, nas últimas semanas, da variante ômicron do coronavírus Sars-Cov-2, mas pesquisas sugerem que turistas de todo o mundo planejam voltar a viajar tão logo a crise sanitária dê uma trégua.

De acordo com um estudo recente realizado pelo Expedia Group, em que foram entrevistados 5.500 pessoas de oito países, 81% dos respondentes planejam tirar férias com amigos e familiares nos próximos seis meses. Já uma pesquisa realizada pelo Booking com quase 25 mil brasileiros apontou que, para 83% dos entrevistados, viajar promove uma melhora do bem-estar mental maior do que outras formas de descanso e relaxamento.

Benício avalia que, com as novas tecnologias usadas no segmento de cupons de desconto, o mercado tende a se expandir cada vez mais. Falando especificamente sobre os aplicativos de celular, ela afirma que a facilidade de visualização das ofertas e descontos “na palma da mão” e a utilização de recursos de geolocalização “que permitem, por exemplo, identificar o restaurante parceiro mais próximo de onde o turista está”, bem como “a possibilidade de ver as avaliações de outros usuários que já usaram determinado serviço com desconto”, possibilitam empresas que adotem esta estratégia, “cresçam agressivamente no mercado turístico”.

Sobre as novas tendências do mercado, o CEO do CupomDDesconto cita os cashbacks como umas das principais ferramentas a serem adotadas pelas empresas no futuro a curto e médio prazo.

“Hoje a grande força de desconto está muito relacionada ao cashback, que é a devolução de uma porcentagem do valor pago em uma compra”, afirma “Os grandes players do turismo tem criado seus próprios programas de cashback”.

Para saber mais, basta acessar: https://cupomddesconto.com.br/

Website: https://cupomddesconto.com.br/