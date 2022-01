Cidade na Argentina conta com rede de Paradas Seguras fornecida pela NEC

Compartilhe Facebook

São Paulo 26/1/2022 – As unidades são dotadas de iluminação LED com sensor foto-luminoso para acionamento automático

São 120 paradas integradas na central de operações e o monitoramento é feito por meio do CitySensAI, plataforma que a NEC desenvolveu para orquestrar múltiplos sistemas, sensores e dispositivos a partir de um único local

A fim de prevenir crimes, atender a potenciais emergências e dotar o município de instrumentos que lhe permitam estabelecer uma comunicação concreta com ambientes específicos, em outubro passado, o Município de San Martín, localizado na Província de Buenos Aires, na Argentina, o qual tem mais de 400 mil habitantes, contratou a NEC para o fornecimento e instalação de totens de emergência e paradas seguras para autocarros urbanos.

Os serviços incluem a instalação da infraestrutura necessária para 120 paradas integradas na central de operações e o monitoramento por meio do CitySensAI, plataforma que a NEC desenvolveu para orquestrar múltiplos sistemas, sensores e dispositivos a partir de um único local, permitindo a integração de várias tecnologias e garantindo a sua interoperabilidade.

Neste contexto, cada uma das unidades terá um botão de pânico, um intercomunicador com câmara, uma câmara (cúpula) de contexto, uma sirene estroboscópica e um alto-falante. Além disso, serão incorporadas informações gráficas destinadas aos usuários do transporte público de passageiros, tomadas para carregar telefones celulares, bem como um terminal, em algumas unidades, para colocar créditos no cartão de pagamento de passagens.

Por outro lado, as unidades serão dotadas de iluminação LED com sensor foto-luminoso para acionamento automático. Desta forma, as autoridades municipais poderão, a partir do CitySensAI, administrar e gerir os dispositivos e os diferentes alertas de um sistema unificado e versátil, permitindo-lhes reduzir os tempos de resposta em contextos potencialmente críticos.

Os modelos de estrutura a serem instalados são de dois tipos. Um deles é composto por 40 unidades de Totens, destinadas principalmente a pontos de ônibus e Centros Municipais e Locais de Transbordo, onde não é necessária a colocação de novas Paradas Seguras, por possuírem uma adequada infraestrutura de abrigo existente. Esses totens serão dispostos individualmente em cada parada, o que permitirá uma rápida colocação, adaptação e ampla cobertura. Além disso, serão complementados com 80 unidades do modelo de paradas do Tipo B1, mais adequado para locais com baixa demanda de passageiros, onde haja calçadas estreitas ou com grande quantidade de interferências físicas que não possam ser removidas. Essas paradas terão a dimensão de 2,50m de comprimento por 1,50m de largura e 2,40m de altura entre o piso e o teto. O conjunto possui duas colunas de aço que constituem o suporte do totem de segurança, o suporte isquiático e o invólucro posterior.

