Live shop, a nova tendência do marketing digital

26 de janeiro de 2022.

São Paulo, SP 26/1/2022 –

Modalidade de vendas na internet, que traz diferenciais, tem ajudado empresas a ofertarem seus produtos



Pesquisa realizada pela AlixPartners indicou que, nos últimos 12 meses, dois terços dos chineses compraram por meio do live streaming. Na China, a Taobao Live, plataforma de live streaming do Alibaba, atingiu US$ 7,5 bilhões em vendas na primeira meia hora de 11 de novembro, considerado o dia do maior festival de vendas do mundo. Com a live shop, esse mercado já vale algo em torno de US$ 4,4 bilhões e conta com mais de 450 milhões de espectadores.

No Brasil, as marcas e os consumidores estão conhecendo pouco a pouco essa nova estratégia digital, batizada de live shop, mas a tendência é de crescimento, uma vez que estamos vivendo com novos hábitos de consumo, estabelecidos pela pandemia, e a compra pela Internet, mais do que nunca, veio para ficar.

A modalidade consiste em colocar representantes da marca para apresentar os produtos que podem ser comprados online.

“O processo de venda no presencial ainda é uma busca pelos consumidores, no entanto, devido à pandemia da covid-19 e com o avanço do e-commerce, adotamos essa nova modalidade para vender nossos produtos”, afirma Flávio Passos, fundador e diretor criativo da Puravida. “A live shop ajuda a criar uma audiência fiel e qualificada, além de gerar um relacionamento mais próximo entre consumidor e marca”, ressalta Passos.

Recentemente, a empresa realizou uma live shop pelo Instagram e obteve notáveis resultados. Na oportunidade, a companhia trouxe a influenciadora Betina Dantas e a nutricionista Alessandra Feltre para apresentar os produtos, em um ambiente seguro – a venda é realizada dentro do e-commerce.

Na live shop, a empresa realizou o Especial Imunidade Eficiente, onde mostrou suplementos para cuidados com a saúde. Produtos como NAC Acetilcisteína, Immune+, Propólis Premium, Vitamina D3 + K2 e Curcumagic. Além da apresentação, a Puravida ofereceu algumas condições especiais: em compras acima de R$ 499 durante a live shop, o cliente ganharia um kit de cuidados pessoais, com 1 ecobag, 1 pasta de dente e 1 espuma de limpeza facial.

Durante o processo, as apresentadoras realizaram a divulgação dos produtos, esclareceram dúvidas e orientaram no processo final da compra, com expectativas de que o consumidor adquira o produto durante o “show”. Não se trata de uma simples live. No formato de live shop, a plataforma traz o checkout para dentro do evento online, para que o consumidor consiga fechar sua compra ali mesmo.

