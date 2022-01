Wacom lista seis dicas para artistas trabalhar em casa

Compartilhe Facebook

26/1/2022 –

Mudanças de hábitos e aplicativos auxiliam na produtividade do trabalho

O trabalho remoto trouxe muitos benefícios aos artistas digitais, como a liberdade com os horários, por exemplo. Um estudo da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP, revelou que 73% dos profissionais estão satisfeitos com o home office. O especialista e gerente de marketing da Wacom no Brasil, Thiago Tieri, seleciona as principais dicas de produtividade para o trabalho remoto de artistas.

“É importante pensar no bem-estar e na saúde mental de todos os profissionais que trabalham em home office. Por isso, investimos em produtos que proporcione ergonomia e mobilidade para seus clientes”, comenta Thiago Tieri.

Abaixo, seis dicas para artistas que querem ser produtivos no trabalho remoto:

1) Configurar um espaço de trabalho

Ter o espaço dedicado exclusivamente para o trabalho é importante para a concentração e dedicação na tarefa a ser executada, seja no escritório ou em casa.

Reserve um espaço ou uma hora do dia em um ambiente que seja exclusivamente para se empenhar ao trabalho. Tente deixar a mesa de trabalho mais organizada, para não ficar com poluição visual. E reserve um momento para se desprender desse ambiente e descansar.

2) Estabelecer uma rotina

Para os artistas que trabalham home office, é normal escolher um horário de trabalho conforme as necessidades e prioridades. Descubra qual a melhor forma e horário de se organizar e estabelecer uma rotina que vai ajudar a ter sucesso ao longo do dia. O talento só ajudará em parte do caminho. O sucesso vem da autodisciplina em cada tarefa.

3) Evitar distrações

A maior distração que temos, especialmente durante o trabalho, são os dispositivos portáteis. Silencie o telefone, desligue notificações, evite as redes sociais e as notícias. Comece com intervalo de 30 minutos ou 1 hora, sem checar o telefone, redes sociais, assistir Netflix ou conversar com um amigo. Esta é a hora da criação. Comece com menos e desenvolva isso.

4) Fazer algum treinamento

Todo criativo precisa continuar aprendendo. Por isso, é importante ressaltar que tudo e qualquer coisa já é ensinado online e, às vezes, gratuitamente. Muitos artistas compartilham o conhecimento em vídeos no YouTube ou até TikTok. Reserve um tempo para procurar por cursos de interesse, para estudar e logo em seguida praticar.

A Wacom Brasil dedica o canal do YouTube para lives com influenciadores parceiros e outros formatos de vídeo, que têm o objetivo de compartilhar o conhecimento de profissionais com quem está iniciando na carreira criativa.

5) Experimentar algo novo

Ter outros hobbies ou experiências em outras áreas da criação, faz parte do crescimento como artista. É bom ter uma profissão em que domine e outras que goste de praticar e até se profissionalizar. A parte boa de tentar algo novo é descobrir realmente o que gosta e o que não gosta de trabalhar.

6) Ferramentas são importantes

Além de mudanças de hábito, investir em ferramentas ideais é importante quando o assunto é a melhora na produtividade.