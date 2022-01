IBRI e B3 debatem mudanças no Novo Mercado

Compartilhe Facebook

* Por: - 26 de janeiro de 2022.

São Paulo, 26/01/2022 26/1/2022 –

Especialistas apresentam as alterações no Novo Mercado em videoconferência no canal do YouTube do IBRI em 27 de janeiro de 2022, a partir das 18:30.

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) realizam videoconferência com o tema “Novo Mercado – Mudanças válidas a partir de 2022”, no próximo dia 27 de janeiro de 2022, com início às 18:30. O evento terá transmissão pelo canal do IBRI no YouTube.

Emerson Drigo, sócio do escritório VDV Advogados e subcoordenador da Comissão Técnica do IBRI, será o moderador do debate.

A videoconferência contará com os seguintes palestrantes: Fernando Mota, superintendente de Regulação, Orientação e Enforcement de Emissores da B3; Raphael Giovanini, gerente de Regulação, Orientação e Enforcement de Emissores da B3; e Diva Freire, gerente de Governança Corporativa da empresa Lojas Renner S.A.

O evento é uma realização do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). A videoconferência tem o apoio do escritório VDV Advogados e Ten Sistemas e Redes.

Para participar do evento, basta acessar:

https://www.youtube.com/watch?v=SAcLHa0GHWc

