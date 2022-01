Evento in-cosmetics Latin America “Innovation Day” acontecerá em fevereiro

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 26 de janeiro de 2022.

São Paulo 26/1/2022 –

Digital e gratuita, programação terá demonstração de novos ingredientes e discussão de temas como a relação dos cosméticos com diferentes gerações, o amadurecimento saudável e o bem-estar feminino

Em um cenário de transformações rápidas em que o comportamento do consumidor tem influenciado mais do que nunca a direção da indústria, sair na frente como negócio faz toda a diferença. No caso do mercado de beleza, isso passa diretamente pela descoberta de novos ingredientes. Por isso, a in-cosmetics convida químicos, formuladores e profissionais de P&D para o in-cosmetics Latin America Innovation Day, evento digital internacional, com participação gratuita, marcado para o dia 15 de fevereiro com foco na apresentação de matérias-primas e na discussão de temas de impacto na temporada de criações 2022.

Beautystreams, Nikkol, Lipotrue e Givaudan Active Beauty estão entre as marcas que já confirmaram participação e a dinâmica será bem objetiva e estratégica. Cada empresa fará apresentações de 30 minutos sobre novos produtos, aplicações ou tendências, incluindo um espaço para dúvidas que serão respondidas ao vivo. Para Daniel Zanetti, Diretor da in-cosmetics Latin America, o Innovation Day é um impulso necessário neste momento:

“Os departamentos de marketing e pesquisa das empresas de cosméticos nunca param. Nossa ideia é criar, logo no início do ano, a possibilidade de conhecer fornecedores diferentes e estabelecer novos contatos comerciais que possam somar na jornada de criação”, diz.

Programação:

Amadurecimento saudável: Celebrando a idade em todas as gerações

Horário: das 9h às 9h30.

Abordagem: uma nova mentalidade está desafiando a noção tradicional de “antienvelhecimento” no mercado. Consumidores de diferentes faixas etárias não querem mais ser bombardeados por uma visão negativa do processo de envelhecimento. Considerando este perfil de consumo, a palestra apresentará os produto, soluções holísticas e ingredientes-chave que encorajam uma postura mais inteligente e positiva sobre o avanço da idade.

Apresentação: Fernanda Pigatto, Diretora Global de Marketing, BEAUTYSTREAMS.

Inscrição: https://cutt.ly/OIEwW5o .

Ingredientes cruzados de skincare para transformar os cuidados com os cabelos, rotina e reparo

Horário: das 9h45 às 10h15.

Abordagem: o mercado vem acompanhando os ingredientes de skincare e a rotina diária de autocuidado se transformarem em uma grande influência no desenvolvimento de hábitos para tratar dos cabelos. Em consequência, os potentes ingredientes encontrados nos produtos para a pele também são responsáveis pela saúde do couro cabeludo e das cutículas capilares. O seminário terá como foco a apresentação de 3 ingredientes que já mostraram eficácia e benefícios multifuncionais.

Apresentação: Marcel Ferragi, Sales Manager of International Div., Nikkol Group Nikko Chemicals CO.,LTD.

Inscrição: https://cutt.ly/aIEeFKO .

Uma nova era para o colágeno

Horário: das 10h30 às 11h

Abordagem: se existe um clássico em cosméticos, é o colágeno. Seja em suas versões de proteína, aminoácidos hidrolisados ou ingredientes para reforço de colágeno, todas podem fornecer benefícios desejados para a pele. No entanto, as necessidades dos consumidores estão evoluindo e exigem sustentabilidade, respeito pelos animais e alta eficácia. Na palestra, será apresentado um fragmento de colágeno Tipo I, produzido em plantas selvagens como biofábricas e com certificado vegano.

Apresentação: Leandro Malatesta Teixeira, Executivo de Contas Galena., LIPOTRUE.

Inscrição: https://cutt.ly/fIEr3mB

Bem-estar feminino

Horário: das 11h15 às 11h45.

Abordagem: as rotinas de autocuidado estão transformando o mercado de bem-estar sexual. Os consumidores estão mais atentos aos produtos que utilizam e buscam, cada vez mais, alternativas para cuidar de cada parte do corpo. Com base nisso, o webinar terá como foco a criação de produtos de autocuidado íntimo e bem-estar sexual com ingredientes naturais e tecnológicos desenvolvidos recentemente pela Givaudan Active Beauty.

Apresentação: Ariane Paulino, Gerente de Contas, Givaudan.

Inscrição: https://cutt.ly/9IEt4DC .

Tendências para o Consumidor de Beleza e Cuidados Pessoais em 2022

Horário: das 12H às 12H30.

Abordagem: a pandemia, as flutuações econômicas e os eventos globais e regionais que ocorreram entre 2020 e 2021 levaram os consumidores ao redor do mundo a adotarem novos comportamentos, atitudes e valores. Ciente dos impactos desses acontecimentos, a Mintel apresenta as “Tendências de Beleza e Cuidados Pessoais” que irão influenciar os consumidores ao longo de 2022, bem como também pelos anos seguintes.

Apresentação: Amanda Caridad, Senior Analyst, Beauty & Personal Care, Mintel

Inscrição: https://cutt.ly/1I117LF.

Inscrições e mais informações estão disponíveis no site:

https://connect.in-cosmetics.com/pt/insights-tecnicos-em-materias-primas-e-as-ultimas-tendencias-de-mercado/

Website: https://www.in-cosmetics.com/latin-america/pt-br.html