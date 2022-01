Estudantes de High School no Brasil fazem campanha em prol do Hospital São Paulo

27 de janeiro de 2022.

São Paulo 27/1/2022 – O Community Service tem como objetivo desempenhar um processo educacional de maneira humanista, valorizando o ser humano e sua condição

O objetivo é arrecadar fundos para a compra de muletas, cadeiras de rodas e outros equipamentos que proporcionem qualidade ao tratamento dos pacientes

Principalmente de 2020 para cá, quando os tempos são de pandemia, aparelhos, equipamentos e instrumentos hospitalares chegam, diariamente, à beira da escassez em diversos hospitais espalhados pelo Brasil e também pelo mundo. Sensíveis a esta questão, alunos do High School da Griggs International Academy (GIA-BR) na Instituição de Ensino de Línguas, Alumni, em São Paulo (SP), criaram, dentro da atividade de Community Service, uma campanha para arrecadar materiais de apoio ao tratamento de pacientes do Hospital São Paulo, Zona Sul da Capital.

Este é um dos exemplos de como se desenvolve o Community Service, no qual os alunos se dedicam a realizar atividades em favor de uma determinada comunidade. “O Community Service tem como objetivo desempenhar um processo educacional de maneira humanista, valorizando o ser humano e sua condição. A base para as atividades são os valores dignidade, honra, respeito e integridade, os quais chamamos de Key Values (no português, valores-chave)”, explica Karem Ragnev, diretora acadêmica da GIA – Brasil e América Latina.

E foi exatamente todo este conceito que os alunos seguiram quando desenvolveram a campanha. Motivados, eles criaram uma página na Internet (em um site de financiamento coletivo) dedicada à arrecadação de valores não determinados (o doador é livre para ajudar com a quantia que puder), por meio da qual também explicam como a campanha funciona, seus interesses e motivos. Neste projeto, as quantias arrecadadas têm sido destinadas à compra de equipamentos como muletas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, máquinas CAP – responsáveis por empurrar um fluxo constante de ar para o nariz e a boca do usuário, mantendo as vias aéreas abertas –, entre outros que possam ajudar no tratamento dos pacientes.

De acordo com o grupo de estudantes responsável pela campanha, a iniciativa tem como base ajudar o hospital a oferecer um melhor tratamento para quem já está sendo atendido e proporcionar ainda a chance de novos atendimentos. Para os alunos, o Community Service ajuda a compreender as necessidades do outro e incentiva a participar de alguma forma. Neste sentido, decidiram se dedicar a reduzir a insuficiência no tratamento de pessoas doentes que merecem o melhor acompanhamento possível.

“A campanha dos alunos do GIA-High School no Alumini faz a diferença na vida de dezenas de pessoas necessitadas de cuidados especiais, mas pode ser também um impulso para quem quiser seguir pelo mesmo caminho”, incentiva Karem Ragnev. “O voluntariado tem diversos benefícios. Há satisfação e orgulho em ajudar o próximo. Há muitas maneiras de envolver-se nesse contexto e tudo começa com entender as necessidades específicas dessa comunidade”, conclui.