Ministério da Saúde lança campanha contra mosquito da dengue

27 de janeiro de 2022.

A maior parte das medidas de prevenção são simples e conhecidas por todos, como não deixar água acumulada em recipientes como vasos de plantas e pneus

Em 2021, o número de casos de chikungunya avançou em 17 estados do Brasil; especialista explica como fazer a limpeza da caixa d’água com segurança



A cada verão, a dengue volta a ocupar um lugar de destaque na mídia, à medida que as chuvas avançam país afora. Pensando nisso, o Ministério da Saúde lançou a campanha “Combata o mosquito todo dia”, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de atitudes preventivas contra a proliferação do mosquito aedes aegypti que, além da dengue, transmite os vírus zika e chikungunya.

Em 2021, o número de casos de chikungunya avançou em 17 estados do Brasil: foram 96.288 mil ocorrências, o que levou ao aumento de 32,7% nos casos em relação ao ano anterior, conforme boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Segundo o órgão, a taxa de incidência da doença é de 45,1 casos por 100 mil habitantes. A região Nordeste lidera o número de registros, seguida do Sudeste e do Centro-Oeste.

Em janeiro, um estudo publicado na revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), um dos periódicos multidisciplinares científicos mais citados no mundo, chamou a atenção para o mosquito aedes aegypti. Segundo a pesquisa, o vírus da dengue pode alterar o mosquito para que ele pique mais vítimas, ampliando o potencial de transmissão da doença.

Os cientistas descobriram que os mosquitos infectados têm mais dificuldade para acessar o sangue, aumentando o tempo de contato com a pele e dando mais picadas do que os não infectados. Além disso, as pesquisas – realizadas com camundongos – revelaram que os mosquitos com o vírus se aproximavam das vítimas com uma velocidade muito maior do que os demais.

Para Vinicius Finavaro, responsável pela Offpragas Dedetizadora – empresa especializada em dedetização e limpeza de reservatórios-, com o crescimento no número de casos de doenças relacionados ao mosquito transmissor da dengue em todo o país, campanhas como a do governo federal podem ajudar a conscientizar a população.

“A maior parte das medidas de prevenção são simples e conhecidas por todos, como não deixar água acumulada em recipientes como vasos de plantas e pneus, que ainda são os principais criadouros. O que falta é atenção”.

Além disso, acrescenta Finavaro, os brasileiros precisam se dar conta da importância da constante limpeza de caixas d’água, que podem ser um foco de proliferação. “As caixas d’água podem ser um criadouro de dengue, principalmente no verão, época em que os mosquitos procriam com maior rapidez e frequência. Por isso, é necessário sempre verificar se o reservatório está totalmente lacrado e qual a condição das paredes e tubulações”.

Especialista explica como fazer a limpeza da caixa d’água com segurança

De acordo com o responsável pela Offpragas Dedetizadora, é preciso checar a qualidade da água de forma periódica. Durante a limpeza, é necessário retirar o “microfilme” que se forma em torno da caixa, que contém uma grande quantidade de bactérias que podem se soltar e elevar o índice de todo o reservatório.

“Para a limpeza, é necessário esvaziar a caixa d’água e esfregar todo o reservatório com uma solução de hipoclorito de sódio concentrado, tendo o cuidado de retirar todas as placas bacterianas que se formam nas paredes. Depois, já com a caixa cheia, adicionamos hipoclorito de sódio em forma de pastilha, com a dosagem correta, para deixar a água totalmente propícia para consumo”, explica.

Segundo o especialista, há equipamentos no mercado que realizam a lavagem da caixa, inclusive, sem a necessidade de esvaziar, levando à economia de água. “Isso é interessante sobretudo para reservatórios maiores ou em condomínios,. Outra vantagem desse método é que não há risco de entrar ar na tubulação e gerar transtorno e falta de água durante a limpeza”.

Finavaro destaca que, em casos de dúvidas, buscar uma empresa ou profissional capacitado pode ser uma solução que pode evitar acidentes, principalmente quando a caixa d’água está instalada em telhados ou áreas de difícil acesso.

