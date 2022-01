Aplicativo 100% brasileiro converte áudio do WhatsApp em texto

Compartilhe Facebook

27 de janeiro de 2022.

São Paulo, SP 27/1/2022 – O voiceguru pode ser usado em reuniões, na balada e se tornou alternativa para pessoas com deficiência auditiva

Voiceguru usa inteligência artificial para transcrever mensagens de áudios na tela do celular

Desde que o WhatsApp lançou a funcionalidade de acelerar áudios, a quantidade de mensagens de voz que se recebe no dia a dia aumentou exponencialmente. Acontece que nem sempre as pessoas estão disponíveis para escutar uma mensagem e, ao invés de facilitar, enviar áudios está dificultando a comunicação.

Para resolver esse problema, um grupo de empreendedores brasileiros criou o voiceguru, um aplicativo que, com apenas três cliques, transcreve áudios do WhatsApp, do Telegram e do Signal para texto.

Apesar de ser uma ferramenta ideal para quem não gosta de receber mensagens de voz, a ideia do voiceguru surgiu bem antes do WhatsApp lançar sua função de acelerar o áudio. Alessandro Andrade, um dos fundadores, teve a ideia de fazer o app quando passou por um problema de surdez temporária. “De uma hora pra outra, não podia mais escutar mensagens de áudio que me chegavam nos vários grupos e me sentia extremamente excluído das conversas”. Conversando com outros surdos, Alessandro percebeu que muitos usavam o WhatsApp e estavam na mesma situação. “Foi com esse propósito que eu pensei no voiceguru: incluir as pessoas surdas no mundo das comunicações digitais.” comenta Alessandro.

“Só depois de desenvolvido o primeiro protótipo, que vimos que o app poderia ser usado por executivos em reuniões, pessoas nas baladas, no cinema etc. A multiplicação das mensagens de áudio após o acelerador do WhatsApp fez com que o voiceguru se tornasse ainda mais relevante” afirma Rafael Coelho, co fundador e CEO do voiceguru.

O voiceguru usa inteligência artificial para fazer as transcrições, e apesar de ser 100% brasileiro, transcreve mensagens em mais de 40 idiomas. Segundo os fundadores, muita gente já usou o voiceguru para compreender melhor mensagens de áudios em outras línguas quando estava em viagem ou mesmo no trabalho.

O voiceguru está disponível em Android e iOS com download gratuito e opções de assinaturas. “Parte do que é arrecadado pelo voiceguru é destinado a disponibilizar o app para pessoas com deficiência auditiva, afinal esse era e continua sendo nosso objetivo principal”, afirma Alessandro.

Website: http://voiceguru.com.br