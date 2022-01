Moda praia abre leque de opções plus size

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de janeiro de 2022.

Biquínis e maiôs em modelos, cores e tecidos diversos chegam às lojas para conquistar público que veste tamanhos maiores.

A moda praia plus size, durante muito tempo, enfrentou dificuldades para ofertar diversidade de biquínis e maiôs. Mas ao longo dos anos, o cenário mudou e o mercado foi se rendendo aos corpos curvilíneos e oferecendo uma variedade para atender ao público que veste tamanhos maiores.

As tendências para o beachwear deste ano trazem biquínis plus size com cores vibrantes, estampas variadas e modelos diferentes, que prometem dominar as areias e piscinas em 2022. Nas redes sociais as novidades já começam a aparecer em perfis de modelos e influenciadoras.

Nas publicações, Marina Gregory, Ju Romano, Tara Lynn e Fluvia Lacerda exaltam a diversidade do setor ao usar maiôs e biquínis que valorizam os corpos que, por anos, a sociedade tentou esconder. As peças aparecem mais confortáveis para os dias de sol nas praias e piscinas mundo afora. Outra trend é o maiô com recortes, modelo que chegou para ficar.

Cores vibrantes ganham destaque

As cores que já foram evitadas na moda praia plus size aparecem em alta em biquínis e maiôs. Se antes as mulheres que vestem números maiores precisavam se restringir a tons mais sóbrios, como preto e azul-marinho, agora elas encontram um leque de opções coloridas e vibrantes.

Biquínis e maiôs em amarelo, laranja, azul piscina, roxo, rosa chiclete, vermelho e verde limão podem ser encontrados em diferentes modelos. O destaque vai para os tops ciganinha e cortinha que oferecem infinitas possibilidades de amarração.

Estampas: de animal print ao xadrez

As clássicas estampas do beachwear também aparecem na moda plus size. Poás, formas geométricas, xadrez, florais e o tão amado animal print prometem dominar as areias e ajudar a compor visuais estilosos para os dias de sol.

Importante ressaltar que as estampas não diminuem e nem aumentam o corpo, mas podem sim gerar uma alteração visual. As listras horizontais, por exemplo, dão a impressão de achatar o corpo. Nesses casos, a dica é investir em modelos de listras verticais, uma vez que aparentam alongar a silhueta.

Hot pants: conforto e silhueta marcada

As hot pants e os biquínis de cós alto tornaram-se clássicos da moda. Além de serem estilosas e passarem uma vibe mais vintage para o visual, as peças também são boas opções para quem é mais tímida e não se sente confortável com outros modelos.

A peça que cobre a barriga é capaz de modelar os quadris e com isso, acentua a silhueta, dando destaque às curvas. Esse corte também confere ao modelo mais conforto, ingrediente necessário para aproveitar os dias mais quentes do ano.

Diversidade nas modelagens dos maiôs

O maiô foi uma das peças do vestuário plus size que mais se reinventou e deixou de lado os modelos clássicos e simples para dar a vez a modelagens mais modernas. O destaque do momento são as peças com recortes.

Trazendo aberturas na frente, nas costas ou nas laterais, os maiôs, que podem aparecer em diferentes cores e estampas, ajudam a acentuar a silhueta. Alguns modelos contam com decotes no busto, trazendo mais um detalhe para valorizar o corpo.