Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 28 de janeiro de 2022.

Maringá-PR 28/1/2022 – Lazer foi o grande responsável pelo crescimento no uso da bicicleta

Com ruas mais congestionadas diante da diminuição das restrições de circulação, o receio do mercado é que o boom no aumento no uso da bicicleta pode chegar ao fim.

Dados recentes do governo do Reino Unido ajudam a mapear quem são os novos ciclistas pós-pandemia. Enquanto o uso da bicicleta para transporte caiu 20% ao longo do último ano de pandemia, o uso da bicicleta para o lazer aumentou em mais de 75%.

Os dados britânicos espelham os números da empresa de bicicletas compartilhadas Tembici. Em seminário, o CEO da empresa, Tomás Martins, apontou a mudança de perfil dos usuários do sistema. O lazer ganhou importância nas cidades brasileiras em que a Tembici mantém operações.

Com ruas mais congestionadas diante da diminuição das restrições de circulação, o receio do mercado é que o boom no aumento no uso da bicicleta pode chegar ao fim. No Reino Unido, as ciclofaixas emergenciais, implementadas em diversas cidades, ajudaram a reverter uma lenta queda no uso das bicicletas pelos ciclistas britânicos.

Além disso, o levantamento do departamento nacional de trânsito britânico trouxe a percepção dos lojistas de que as vendas de bicicleta dependem da segurança dos novos ciclistas nas ruas. Na prática, mais carros nas ruas, sem aumento no número de ciclovias, pode significar menos vendas de bicicletas.

No Brasil, sem uma política nacional consistente de incentivo ao uso da bicicleta, o Governo Federal aproveitou o dia mundial sem carro para o lançamento do Selo Bicicleta Brasil. Uma iniciativa de reconhecimento de estabelecimentos públicos e privados que promovem o uso da bicicleta. A iniciativa é um prolongamento da política nacional de mobilidade urbana e deve estar aberta à participação de interessados já a partir de outubro de 2021.

Mais notícias em https://blog.clubeb2b.com.br Blog ClubeB2B

Website: https://www.clubeb2b.com.br