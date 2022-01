Empreendedores se queixam de falta de tempo, mostra estudo

Compartilhe Facebook

28 de janeiro de 2022.

28/1/2022 – Administrar um negócio exige muito de um empresário. Por isso, vale utilizar todos os meios e ferramentas possíveis para ganhar mais tempo

Quase metade (45%) dos empresários paulistas se queixa de falta de tempo para o negócio; para especialista, planilhas de ERP são opção para empreendedores



Enquanto para os colaboradores de uma empresa, o fim de um expediente de oito horas diárias pode representar um alívio, para muitos empreendedores, é só uma pausa. É o que demonstra uma pesquisa do Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo), que revela que, em média, o empreendedor paulista trabalha cerca de 9,3 horas por dia. Além disso, quase metade (45%) dos empresários se queixa da falta de tempo para o negócio.

Da mesma forma, aos fins de semana, ao passo em que grande parte dos funcionários de carteira registrada descansam, 78% dos donos de empresas costumam trabalhar aos sábados e 33% aos domingos, ainda de acordo com dados do Sebrae. O questionário telefônico coletou as respostas de 800 empreendedores do estado de São Paulo, entre os dias 23 de agosto e 9 de setembro de 2021.

O balanço também mostrou que a média de horas de trabalho é proporcional ao tamanho do negócio, sendo de 9,2 horas para um MEI (microempreendedor individual), 9,7 horas para um microempresário e 9,9 horas para empresários de pequeno porte.

Daniel Pereira, especialista em modelos de negócios digitais e fundador da Dropservicing Academy, destaca que a pesquisa do Sebrae-SP, feita para mapear a jornada do empreendedor, demonstra que, mais do que a importância de saber gerir o tempo, os donos de negócios precisam encontrar meios para ter algum tempo de sobra.

“Sabemos que administrar um negócio exige muito de um empresário, independentemente do porte do seu empreendimento. Por isso, vale utilizar todos os meios e ferramentas possíveis para ganhar mais tempo, e a boa notícia é que há tecnologias para isso”, afirma.

Planilhas automatizadas são opção para empreendedores

Pereira explica que, em um cenário em que os empresários se queixam de falta de tempo, o uso de planilhas prontas automatizadas pode auxiliar na otimização dos processos realizados durante a jornada de trabalho.

“As planilhas possuem grande flexibilidade e podem se adaptar a diferentes situações, pois com o grande domínio do público profissional sob o seu funcionamento, muitas pessoas conseguem criar sistemas de uma hora para outra capazes de resolver problemas e otimizar operações. Com a possibilidade de adquirir planilhas prontas, então, esse ganho de tempo é enorme”, complementa.

O especialista em modelos de negócios digitais e fundador da LUZ Planilhas explica que os softwares de planilhas vêm evoluindo nos últimos anos.

“Com a evolução das planilhas automatizadas, hoje é possível ter um melhor controle de acesso, compartilhamento e integração entre diferentes fontes de dados. O aumento de produtividade tem sido expressivo, juntamente com a redução de erros humanos, ao substituir a entrada manual de dados”, esclarece.

A título de exemplo, prossegue Pereira, a terceira maior parte dos vazamentos de dados (25%) em organizações do país ocorreu por erro humano, destaca, citando indicativos de um estudo realizado pelo Instituto Ponemon, a pedido da IBM Security.

“Sabemos que errar é humano e, assim como os profissionais, os empresários não estão ilesos a falhas. Muitas vezes, os empreendedores carregam as empresas nas costas e têm que negligenciar horas de descanso e fins de semana que poderiam ser reparadores. Por isso, é necessário utilizar todas as ferramentas possíveis, não apenas para ter mais tempo para o trabalho, mas para ter um tempo de descanso de qualidade”, conclui.

