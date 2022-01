Quais as possíveis estratégias para melhorar o contato com o cliente?

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2022.

Entenda como otimizar o atendimento do seu negócio e fidelizar clientes

Para ter sucesso nas vendas digitais, o e-commerce precisa apostar em estratégias que melhorem a experiência do cliente. Ter uma plataforma omnichannel, uma equipe bem treinada e focar no sucesso do cliente são algumas formas de conquistar novos consumidores e fidelizá-los a um negócio.

Em um mercado tão concorrido em qualquer segmento, o atendimento ao cliente é fundamental para o sucesso e esse pode ser um dos diferenciais competitivos da sua empresa. Essa é a chave para gerar vendas no e-commerce.

Os consumidores atuais são bem mais exigentes e, por isso, é essencial que os lojistas acompanhem seu ritmo. Pensando nisso, separamos algumas dicas de ações e estratégias que a sua empresa pode colocar em prática para melhorar o contato com os clientes.

Capacite a sua equipe

O atendimento ao cliente é um setor que precisa ser humanizado, por isso capacitar a equipe é muito importante. Você deve fazer os profissionais entenderem que um bom atendimento pode encurtar o caminho para as vendas.

Dessa forma, é importante que você invista na capacitação da sua equipe de vendas. Busque realizar treinamentos e oferecer cursos da área para estes profissionais. E, claro, você deve acompanhar seu trabalho no dia a dia e ir realizando os ajustes necessários para ter uma equipe cada vez mais eficiente.

Lembre-se que a equipe de atendimento geralmente é responsável pelo primeiro contato com o cliente, por isso eles devem estar preparados tratar com o consumidor. Um vendedor deve saber lidar com qualquer perfil de cliente e oferecer uma experiência agradável para todos.

Aposte no omnichannel

O omnichannel é o que a sua empresa precisa para vender mais. Hoje em dia, os clientes podem chegar a um e-commerce ou loja física pelos mais diferentes canais de comunicação. E por isso é fundamental que a empresa atenda os contatos em todos os meios possíveis.

Uma plataforma omnichannel consegue integrar diversos canais de comunicação e centralizar as informações para otimizar o atendimento como um todo. Isso é primordial para melhorar a experiência do cliente.

Com o omnichannel, um cliente pode entrar em contato por uma rede social e depois pelo chat do site. Todas as informações dos atendimentos serão salvas para dar agilidade ao contato.

Dessa maneira, o omnichannel também facilita a vida de sua equipe de vendas, que consegue visualizar todo o histórico de contato dos clientes e sabe como planejar as próximas interações para realizar mais vendas.

Foque no sucesso do cliente

Descobrir o que é sucesso para o cliente é outro ponto importante para realizar um bom atendimento. Dessa forma, investir no customer success é uma forma de facilitar vendas.

O caminho para conseguir mais clientes fiéis ao seu negócio é investir em seu sucesso. O atendimento focado no sucesso do cliente visa gerar satisfação do mesmo em relação a toda a jornada do atendimento, desde o primeiro contato até a compra do produto e no pós-venda.

O foco do atendimento da sua empresa não deve ser somente “empurrar” produtos para venda, mas mostrar aos clientes como os produtos podem solucionar seus problemas e ajudá-los no dia a dia. É importante ter em mente que um bom vendedor busca oferecer soluções para o cliente. Esse é o caminho para gerar uma experiência agradável e ganhar um promotor gratuito da sua marca.

Os segredos de um bom atendimento é aliar a tecnologia do omnichannel a uma equipe de atendimento capacitada e focada em solucionar os problemas dos clientes.

Dessa forma, é possível melhorar o contato com os clientes e, consequentemente, aumentar as vendas e as taxas de conversão e fidelização do negócio. Siga as nossas dicas, invista nos pontos certos e veja o seu negócio crescer no mercado digital.